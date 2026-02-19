Pelo menos 13 detidos fugiram de cadeia policial em Moçambique

Prisão

Fuga foi detetada nas primeiras horas do dia

Pelo menos 13 pessoas que estavam detidas evadiram-se da cadeia do comando distrital da polícia em Mossuril, província moçambicana de Nampula, na madrugada de quarta-feira, em circunstâncias por esclarecer, disse hoje fonte oficial.

“Confirmamos o caso. Trata-se de 13 reclusos que, na madrugada de ontem [quarta-feira], se evadiram das celas do comando distrital”, disse à Lusa o chefe de relações públicas do comando provincial de Nampula da Polícia da República de Moçambique (PRM), Dércio Samuel.

De acordo com o porta-voz, a fuga foi detetada nas primeiras horas do dia, quando os efetivos de serviço se aperceberam da ausência dos detidos, tendo sido desencadeadas diligências para localizar e recapturar os fugitivos.

“O comando distrital está a trabalhar com vista a apurar como tudo teria acontecido. Neste momento, equipas especializadas já estão envolvidas na investigação do caso. A prioridade é esclarecer os contornos da fuga e responsabilizar eventuais envolvidos”, disse ainda.

Nesta fase, acrescentou Dércio Samuel, a polícia não pode avançar pormenores sobre as identidades dos reclusos ou os crimes pelos quais estavam detidos.

“Não podemos avançar mais detalhes sem que a equipa destinada traga informações detalhadas”, declarou, pedindo à população local para manter a calma e comunicar às autoridades qualquer informação que possa contribuir para a localização dos evadidos.

