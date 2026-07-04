Porque é que não conseguimos simplesmente ver-nos livres dos mosquitos? Há quem esteja a tentar

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Estes são os animais mais mortíferos do mundo e há consenso que é vantajoso encontrar forma de diminuir a sua população

Michelle Mingrone estava farta de ser o banquete de sangue dos mosquitos.

Para a ávida jardineira do bairro de Capitol Hill, em Washington, D.C., sair de casa no verão significava ser atacada por hordas destas agulhas hipodérmicas voadoras, prontas a perfurar a sua pele e a deixar marcas que provocam comichão - e, por vezes, infeções graves como a malária ou o Zika.

“São insuportáveis. Não se pode ficar lá fora”, desabafa Mingrone. “Cresci no meio da floresta. Quero que os meus filhos brinquem ao ar livre, e todos os anos é tão frustrante não podermos estar lá fora por causa dos mosquitos.”

Esta mulher contactou o governo local em fevereiro e descobriu que um especialista a tempo inteiro supervisiona a operação de controlo de mosquitos do distrito durante o verão, com ajuda conforme a necessidade.

Se os seus quintais fossem ficar menos infestados de insetos, ela percebeu que, em conjunto com os seus vizinhos, precisariam de assumir a tarefa por conta própria.

Mingrone escreveu uma publicação numa lista de discussão local para pais em março. Começou assim: “olá, vizinhos. A época dos mosquitos está quase aí, e estou determinada a fazer algo a esse respeito este ano”.

A pulverização é uma solução temporária que pode ajudar um pouco, observa Mingrone, mas também mata muitos insetos benéficos, como abelhas e libélulas. Em vez disso, inspirou-se numa comunidade de Maryland que utilizou uma abordagem multifacetada, sem pesticidas, para reduzir a população local de mosquitos-tigre asiáticos. Quanto mais pessoas participassem, mais eficaz seria, uma vez que os mosquitos não respeitam limites de propriedade.

“Querem participar?”, perguntou, partilhando um link para um formulário de interesse e um endereço de e-mail específico.

Mingrone esperava conseguir a adesão de cerca de 40 famílias. Nos primeiros quatro dias, ela recebeu 600 respostas.

Assim, foi lançado o Comité para a População Minúscula de Mosquitos.

Michelle Mingrone perguntou aos seus vizinhos do bairro de Capitol Hill, em Washington, D.C., se estariam interessados ​​em resolver o problema dos mosquitos. Em quatro dias, ela recebeu 600 respostas (Maansi Srivastava/CNN)

“Eu sabia que os mosquitos eram um problema e que as pessoas estavam frustradas, mas não esperava uma repercussão tão grande, por isso simplesmente deixei rolar”, refere Mingrone.

Não é só em Washington, D.C. Os mosquitos estão por todo o lado e as suas populações estão a crescer. Graças às alterações climáticas, os mosquitos encontram-se hoje em quase todos os cantos do planeta, muito para além dos seus principais redutos na América do Sul, América Central e África.

De acordo com o Programa Mundial de Mosquitos, os países da Europa começaram a observar um aumento da população de mosquitos e das doenças que estes transmitem, como a malária, a dengue, o zika e o chikungunya. As inundações extremas na Alemanha no ano passado contribuíram para que a população de mosquitos aumentasse dez vezes em relação aos números normais. Até a Islândia - um dos últimos locais livres de mosquitos na Terra - relatou ter encontrado mosquitos em 2025.

Nos EUA, os esforços municipais de controlo de mosquitos não acompanharam o ritmo. As áreas que lutam contra os mosquitos há muito tempo, como Miami e o sul do Texas, têm programas integrados de controlo de mosquitos bem financiados. Mas existem muitos novos focos de infestação de mosquitos no Nordeste, Centro-Atlântico e Centro-Oeste dos EUA que não receberam financiamento ou pessoal adequados para o controlo destes insectos, afirma Daniel Markowski, consultor técnico da Associação Americana de Controlo de Mosquitos.

“Com as mudanças nos padrões climáticos, os mosquitos também estão a mudar, assim como as doenças que transmitem", explica Markowski. “Estão a alterar a sua distribuição, a sua frequência e a levar consigo doenças para zonas que não têm bons programas de controlo de mosquitos, cada vez mais."

“Isto é realmente preocupante.”

Limpar as suas armadilhas para mosquitos é "bastante nojento e muito satisfatório", diz Michelle Mingrone (Maansi Srivastava/CNN)

Michelle Mingrone verifica as grelhas de esgoto no seu bairro. Quando a água fica retida dentro delas, os mosquitos podem reproduzir-se facilmente (Maansi Srivastava/CNN)

Os animais mais mortíferos do mundo

Períodos mais longos de temperaturas quentes significam emergência mais precoce e temporadas de mosquitos mais longas em muitas partes do mundo. Existem quase 3.700 espécies que utilizam as suas bocas tubulares para perfurar a pele dos animais e alimentar-se de sangue para obter proteína, necessária para colocarem os seus ovos.

Nem todas estas espécies são prejudiciais para os humanos, e algumas oferecem benefícios.

Para além do sangue, os mosquitos necessitam de açúcar para obter energia, que conseguem obter do néctar das plantas, tornando-os importantes polinizadores. Os insetos e os seus ovos servem também de alimento a outros insetos, como as libélulas, bem como a aves, morcegos e peixes.

Felizmente para nós, a maioria dos tipos de mosquitos depende de outras fontes animais, como rãs, aves e pequenos mamíferos, para se alimentar. Apenas algumas espécies evoluíram para preferir o sangue humano.

Mas estas poucas espécies são devastadoras, causando cerca de 700 milhões de doenças e 1 milhão de mortes em todo o mundo por ano devido a infeções como a malária, a dengue, o Zika e o vírus do Nilo Ocidental.

Em 2024, outro especialista de Washington D.C., Anthony Fauci, antigo diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infeciosas, escreveu sobre ter contraído o vírus do Nilo Ocidental através de um mosquito no seu quintal - uma infeção que o deixou fatigado, febril e delirante, e com receio de que “nunca recuperasse e voltasse ao normal”.

Os larvicidas, incluindo o Mosquito Bits e o Mosquito Dunks, são uma parte fundamental dos esforços do comité para impedir a proliferação de mosquitos em lagoas e outras fontes de água (Maansi Srivastava/CNN)

Os mosquitos são uma praga tão grande que o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA os classificaram como os animais mais mortíferos do mundo.

Embora a maioria dos cientistas diga que não seria ético, nem sequer viável, tentar eliminar todos os tipos de mosquitos, muitos afirmam que faz sentido tentar erradicar as principais espécies que se alimentam de sangue humano.

“Certamente, do ponto de vista ético e moral, se estamos a falar de países onde as doenças são transmitidas, é muito difícil dizer a uma mãe africana com o seu filho que acabou de ter malária: ‘não se deve matar estes mosquitos porque fazem parte do ecossistema’”, sublinha Bart Knols, biólogo neerlandês que gere o site Malariaworld.org.

Knols sublinha que os humanos estão em guerra com os mosquitos há muito tempo.

O segredo para se livrar deles de forma eficaz é eliminar o inseto sem, em última análise, pagar o preço de outras formas.

Cita o pesticida DDT, que foi aclamado como um exterminador milagroso de mosquitos na década de 1940, quando foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, foi proibido para a maioria das utilizações pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA, após se ter provado que persistia no ambiente e prejudicava outros animais, incluindo os seres humanos.

O pesticida DDT foi aclamado como um exterminador milagroso de mosquitos na década de 1940, quando foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi posteriormente proibido para a maioria das utilizações pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA (HUM Images/Universal Images Group/Getty Images)

Em vez de recorrer a métodos químicos, afirma que está a ser desenvolvido e testado um conjunto de tecnologias mais direcionadas para reduzir as populações de mosquitos, incluindo a inserção de genes nocivos no seu ADN e a infeção com a bactéria Wolbachia, que atua como contracetivo.

Raymond St. Leger, entomologista e professor emérito da Universidade de Maryland, adotou uma abordagem diferente, utilizando um fungo que mata os mosquitos naturalmente e que se encontra em redor das raízes de algumas plantas.

Modificou-o geneticamente, adicionando genes de aranhas e escorpiões para o tornar um veneno de ação mais rápida, bem como genes que produzem odores florais que atraem os mosquitos. Quando o mosquito pousa no fungo, os seus esporos em forma de gancho penetram no exoesqueleto do inseto e matam-no em poucos dias. Se os testes adicionais forem bem-sucedidos, prevê utilizá-lo tanto como isco como veneno em armadilhas para mosquitos.

Como os mosquitos que picam os humanos nos EUA pertencem geralmente a duas espécies invasoras que chegaram recentemente à América do Norte, não desempenham qualquer papel na diversidade ecológica da região, nota St. Leger.

"Eu seria certamente a favor de suprimir a população de mosquitos na América", reforça.

Michelle Mingrone mantém duas armadilhas elétricas para mosquitos em funcionamento: uma no quintal da frente e outra no quintal das traseiras (Maansi Srivastava/CNN)

Uma abordagem em cinco frentes

O Comité para a População de Mosquitos Minúsculos está a tentar, pelo menos nos seus próprios quintais.

A sua abordagem baseia-se em cinco medidas para tornar os quintais menos hospitaleiros.

Eliminar a água parada

Em primeiro lugar, diz Mingrone, tornaram-se vigilantes em relação à eliminação de qualquer água estagnada, uma vez que a quantidade presente até mesmo numa tampa de garrafa é suficiente para permitir que as fêmeas depositem os seus ovos. No seu próprio quintal, Mingrone aprendeu que as tampas rachadas nos contentores do lixo permitem que a água se acumule após a chuva, criando um importante local de reprodução.

Tratar fontes de água maiores

As fontes de água que não podem ser eliminadas, como o pequeno lago de sapos de Mingrone, são tratadas com pastilhas chamadas Mosquito Dunks, que contêm um larvicida natural para matar a próxima geração recém-nascida. As sarjetas são outro importante criadouro que também necessita de tratamento regular.

Atraia-os

Mingrone e os seus vizinhos usam uma combinação de armadilhas com isco que atraem os mosquitos com cheiros humanos e os prendem com cola ou ventoinhas até morrerem. Negociou um desconto com a empresa alemã que vende as armadilhas, a Biogents.

“Fiz uma contagem de mosquitos muito amadora e em 24 horas encontrei 104 mosquitos”, conta Mingrone, e limpar as armadilhas é “bastante nojento e muito satisfatório”.

As armadilhas elétricas, chamadas Mosquitaires, são tão eficazes que eliminaram os mosquitos que picam os humanos de ilhas inteiras das Filipinas, acrescenta Knols, que liderou o projeto.

Mingrone tem duas em funcionamento: uma no quintal da frente e outra no quintal das traseiras.

O Comité da População de Mosquitos Minúsculos ainda não tem dados concretos para comprovar uma melhoria da situação dos insetos, mas Michelle Mingrone afirma que consegue notar a diferença em relação ao ano passado (Maansi Srivastava/CNN)

Troque plantas

Algumas plantas, como a hera inglesa e o bambu, permitem que os mosquitos prosperem em ambientes húmidos e sombrios. As plantas nativas, como a erva-de-são-jacó ou a erva-de-prairie, não são tão hospitaleiras.

Divulgue

O comité está a encorajar os membros a partilhar os detalhes da campanha, uma vez que a participação em massa aumenta a probabilidade de sucesso.

Em apenas três meses, 1.800 casas aderiram ao projeto, que é gerido por mais de 220 coordenadores de quarteirão em bairros de todo o Distrito de Columbia.

Ainda não têm dados concretos - esse é o próximo passo -, mas parece que os seus esforços conjuntos estão a resultar.

“Praticamente todas as pessoas com quem falei disseram que os mosquitos estão muito melhores este ano”, diz Mingrone. “Tenho feito jantares ao ar livre. Passei o dia todo a trabalhar no jardim no outro dia, algo que definitivamente não conseguia fazer nesta altura do ano passado.”