Vaga de drones atinge centros logísticos em Moscovo. Mísseis russos arrasam porto estratégico ucraniano

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Uma onda de ataques cruzados entre a Ucrânia e a Rússia atingiu este sábado infraestruturas logísticas, energéticas e portuárias dos dois países, provocando pelo menos oito mortos e dezenas de feridos

A Ucrânia lançou durante a noite uma vaga de ataques contra infraestruturas logísticas e energéticas em território russo, incluindo nas regiões de Moscovo e Tambov, numa operação que terá provocado pelo menos sete mortos. Horas depois, a Rússia atingiu o porto ucraniano de Odesa, causando uma vítima mortal.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado que as forças de Kiev atingiram duas importantes instalações logísticas nas regiões russas de Moscovo e Tambov, bem como uma infraestrutura petrolífera.

Segundo Zelensky, as instalações eram utilizadas pela Rússia para receber e distribuir componentes sujeitos a sanções internacionais, destinados à produção de drones e de equipamentos de navegação.

O chefe de Estado ucraniano acrescentou, numa publicação na aplicação Telegram, que ataques de médio alcance atingiram também alvos russos no mar de Azov e no mar Negro.

Na região de Tambov, drones ucranianos atingiram durante a madrugada um centro logístico da empresa Wildberries, na cidade de Kotovsk. O ataque provocou a morte de pelo menos sete trabalhadores e deixou outras 24 pessoas feridas, de acordo com o governador regional, Evguéni Pervyshov.

Um incêndio deflagrou no armazém após o impacto dos aparelhos. As chamas foram entretanto controladas, embora os bombeiros tenham permanecido no local durante a manhã.

A região da capital russa também foi alvo de uma das maiores vagas de drones dos últimos meses. O presidente da Câmara de Moscovo, Serguei Sobianine, afirmou que mais de 370 aparelhos foram lançados durante a noite, acrescentando que a maioria foi intercetada pelas defesas antiaéreas antes de chegar à cidade.

“Sessenta e quatro drones inimigos foram destruídos já na aproximação a Moscovo”, escreveu o autarca na rede Telegram.

A Ucrânia tem intensificado os ataques contra infraestruturas russas ligadas à logística, à produção militar e ao setor petrolífero, procurando dificultar o abastecimento das forças de Moscovo e reduzir as receitas utilizadas para financiar a guerra.

Também este sábado, a Rússia atacou as infraestruturas portuárias de Odesa, no sul da Ucrânia, atingindo um navio com bandeira de Antígua e Barbuda. Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, segundo o governador regional, Oleh Kiper.

O ataque provocou ainda danos em edifícios, depósitos, armazéns e outras instalações do porto. Pelo menos dez pessoas tinham já morrido e cerca de 20 ficado feridas, na sexta-feira, em ataques registados na Ucrânia, na Rússia e em territórios ucranianos ocupados pelas forças russas.