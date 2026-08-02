Explosão de bomba num restaurante de Moscovo faz pelo menos três mortos

CNN , Anna Chernova, Alessandra Freitas e Darya Tarasova
Há 25 min
Restaurante Balzi Rossi, em Moscovo
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Presidente da Câmara da capital russa falou em "ataque terrorista" desde o primeiro minuto

O presidente da câmara de Moscovo afirma que a explosão de uma bomba que matou pelo menos três pessoas e feriu outras 21 num restaurante foi um "ataque terrorista".

Uma mulher não identificada tentou entrar num evento privado, no restaurante Balzi Rossi, na Praça Kudrinskaya, transportando o que as autoridades acreditam ser um engenho explosivo improvisado, de acordo com notícias avançadas por meios de comunicação estatais. A bomba explodiu antes de ela entrar, matando o segurança que a impediu de passar, um cliente e a própria mulher que transportava o dispositivo, avançam as autoridades.

As autoridades não identificaram imediatamente a mulher e também não ficou claro se ela fez explodir deliberadamente o dispositivo.

O presidente da câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, afirmou: "Ocorreu em Moscovo um brutal ataque terrorista, que ceifou a vida de várias pessoas".

"Os responsáveis por este crime serão certamente encontrados e enfrentarão a punição que merecem", acrescentou, sem fornecer detalhes sobre o motivo ou sobre quem poderá estar por trás do ataque.

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A REN TV, pró-Kremlin, noticiou que duas das vítimas levadas para o hospital morreram entretanto devido aos ferimentos, citando uma fonte. Esta informação não foi confirmada pelas autoridades.

Os alvos aparentes eram convidados que participavam num evento privado no terraço exterior do restaurante, informou o diário económico russo "Kommersant". Fontes revelaram ao jornal que o evento estava fortemente vigiado, o que poderá ter evitado um número de mortos significativamente mais elevado.

O "Kommersant" referiu que uma segurança suspeitou de uma mensageira que se aproximava com uma caixa que ela descreveu como um presente e decidiu revistá-la. O dispositivo explodiu nesse momento.

Os investigadores acreditam que a bomba foi detonada remotamente e um relato preliminar indica que a mulher provavelmente não sabia o que o pacote continha, informou o Kommersant.

O dispositivo tinha a força explosiva de um quilograma de TNT e estava recheado com esferas metálicas destinadas a aumentar o número de vítimas, segundo o jornal.

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Embora as autoridades russas ainda não tenham alegado qualquer ligação à Ucrânia, Moscovo já tinha anteriormente culpado Kiev por uma série de assassinatos ou tentativas de assassinato de oficiais militares de alto escalão desde o início da guerra.

Local do ataque

A explosão ocorreu por volta das 20:10, hora local (menos duas horas em Lisboa), perto da esplanada exterior, de acordo com a agência noticiosa estatal russa TASS, que citou a Direção-Geral do Ministério dos Assuntos Internos. O restaurante está localizado na base de uma torre emblemática na Praça Kudrinskaya, uma das famosas "Sete Irmãs" de Moscovo, um conjunto de arranha-céus estalinistas construídos na década de 1950.

A explosão levou imediatamente ao envio de uma equipa de investigação e de um grande número de agentes da polícia e de equipas de emergência para o local, situado ao longo do Anel dos Jardins, no distrito central de Presnensky, em Moscovo.

O restaurante afirmou estar "profundamente entristecido com a tragédia e apresenta as suas sinceras condolências às famílias e aos entes queridos das vítimas mortais".

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Laura Sharman, Kosta Gak e Sophie Tanno, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

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Temas: Moscovo Explosão Restaurante Bomba
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