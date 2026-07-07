De óculos de sol: assaltantes partem montra de ourivesaria em Loures, roubam ouro e fogem

Há 1h e 11min

Um dos suspeitos acabou por ficar ferido durante o assalto

Uma ourivesaria em Moscavide, no concelho de Loures, foi alvo de um furto na tarde desta terça-feira. O alerta foi dado pelas 14:45.

Dois homens, com apenas óculos de sol no rosto, partiram o vidro do estabelecimento “Ourivesaria Paraíso” e furtaram diversos artigos em ouro.

Um dos suspeitos terá sofrido um corte provocado pelos vidros partidos durante o assalto.

Após o furto, os dois suspeitos colocaram-se em fuga desconhecendo-se, para já, o seu paradeiro.

No local estiveram vários meios da polícia, tendo sido acionadas as equipas de investigação criminal, que realizaram diligências para recolha de vestígios e apuramento das circunstâncias do crime.

Até ao momento, o valor total dos artigos furtados ainda não é conhecido. A investigação prossegue.

As imagens de videovigilância poderão ajudar autoridades a chegar à identificação e localização dos suspeitos.