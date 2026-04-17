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Condutor atropela mortalmente dois trabalhadores no IC17 em Odivelas

Daniela Rodrigues | Carolina Resende Matos , AM
Há 1h e 0min
Acidente no IP6

Alerta foi dado pelas 2:45

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Um grave acidente rodoviário ocorreu no IC17 em Odivelas, em frente ao Strada, resultando em duas vítimas mortais e três feridos, dois dos quais em estado grave. O alerta foi dado pelas 2:45.

A colisão envolveu dois veículos ligeiros, mobilizando um forte dispositivo de socorro.

As vítimas mortais são dois adultos, com idades de 26 e 52 anos. Ao que a CNN Portugal apurou, as vítimas mortais são dois trabalhadores que iam iniciar obras no IC17 e foram colhidos por uma viatura que se despistou e embateu na carrinha dos trabalhadores.

Entre os feridos, dois encontram-se em estado considerado grave, enquanto uma terceira pessoa sofreu ferimentos ligeiros.

Devido à gravidade do acidente, o trânsito foi totalmente cortado no sentido Sacavém - Algés, causando fortes condicionamentos na circulação na zona. A circulação foi retomada depois das 7:10.

As autoridades estão a investigar as causas do acidente.

No local estiveram 25 operacionais (bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP e Infraestruturas de Portugal), com o apoio de 10 veículos.

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Temas: Mortos Strada Acidente
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