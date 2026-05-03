Dois mortos ligados a foco de síndrome respiratória aguda num cruzeiro no Atlântico

Há 1h e 36min

Um terceiro passageiro está internado

Duas pessoas morreram na sequência de um surto de síndrome respiratória aguda detetado num navio de cruzeiro que fazia a ligação entre Ushuaia, na Argentina, e Cabo Verde, informou, este domingo o Ministério da Saúde da África do Sul.

O surto ocorreu a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius.

Um terceiro passageiro, cidadão britânico de 69 anos, foi hospitalizado em Joanesburgo, África do Sul, tendo testado positivo para hantavírus – um grupo de vírus que pode provocar febres hemorrágicas –, segundo o porta-voz sul-africano do Ministério da Saúde, Foster Mohale.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou a existência de casos de síndrome respiratória aguda grave num navio a navegar no Atlântico, acrescentando que estão em curso investigações e uma resposta internacional coordenada de saúde pública, sem avançar números de vítimas.