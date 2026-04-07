Três pessoas morreram após tiroteio perto do consulado de Israel em Istambul

Há 1h e 39min

Ministro da Justiça turco prometeu investigação "rigorosa" ao incidente

Três pessoas morreram na sequência de um tiroteio perto do consulado de Israel em Istambul, avançou a CNN Turk, acrescentando que dois polícias que estavam no local ficaram feridos.

Segundo a Reuters, não há neste momento nenhum diplomata israelita colocado na Turquia - nem naquele consulado, nem na Embaicada em Ancara.

O ministro da Justiça turco afirmou, entretanto, que será realizada uma investigação "rigorosa" ao incidente, tendo três procuradores sido já destacados para a investigação.