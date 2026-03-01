Khamenei, Mousavi, Nasirzadeh, Pakour, Shamkhani e mais 35 pessoas do regime (pelo menos) mortas pelo ataque EUA/Israel

CNN Portugal , WL
Há 1h e 30min
Ali Khamenei discursa para uma multidão (AP)

Informações apontam para a morte de quatro dezenas de altas figuras da liderança do Irão

O aiatola Ali Khamenei morreu no escritório da sua residência oficial. É a principal baixa dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel ao Irão. 

Estima-se que cerca de 40 altas figuras do regime terão morrido nesta investida.

Destaque para Abdolrahim Mousavi, chefe do Estado Maior das Forças Armadas do Irão.

À lista junta-se o ministro da Defesa do Irão, Aziz Nasirzadeh.

Uma das primeiras mortes confirmadas foi a de Mohammad Pakour, o principal comandante da Guarda Revolucionária.

Também Ali Shamkhani, secretário do Conselho de Defesa, muito próximo do líder supremo do Irão, morreu na sequência destes ataques.

Após a morte do aiatola, o regime está agora a ser segurado por um conselho formado pelo presidente do Irão, Masud Pezeshkian, pelo chefe do poder judiciário, Golamhosein Mohseni Eyei, e por um jurista do Conselho dos Guardiães.

Temas: Mortos Ataque Irão EUA Israel

Médio Oriente

00:39

Base das Lajes serve "como base de comando e controlo" para as operações norte-americanas no Irão

Há 12 min

Enquanto Putin lamenta assassínio de Khamenei ("viola todos os padrões da moralidade humana"), Ucrânia lembra que Putin perdeu “três dos seus melhores amigos” em pouco tempo

Há 14 min
05:38

Vivo em Abu Dhabi com o meu filho de 5 anos, ouço explosões e mísseis, "obviamente" que volto a Portugal se houver voo de repatriamento

Há 1h e 15min
03:40

O momento em que um C-130 dos EUA levanta voo das Lajes (usada por aviões reabastecedores de apoio ao ataque ao Irão)

Há 1h e 17min
Mais Médio Oriente

Mais Lidas

Criança de três anos, sozinha em casa, cai de terceiro andar em Vila Franca de Xira

Ontem às 15:08

Portugueses (e não só) em Abu Dhabi receberam este aviso no telefone

Ontem às 14:05

Irão atacou estes oito países como retaliação ao ataque EUA/Israel (que fez "pelo menos 200 mortos")

Ontem às 13:44

Oito amigas, uma montanha e uma avalancha devastadora

Ontem às 19:00

Grupo que assaltou banco em Leiria no dia do apagão vai ficar seis anos preso

27 fev, 20:25

Catarina e os amigos chegaram ontem ao Dubai e já querem sair. Pediram ajuda à embaixada de Portugal mas "ninguém atende"

Ontem às 23:17

Corpo encontrado: morreu o Líder Supremo do Irão

Ontem às 19:48

Há um pombal junto a uma creche no meio de Lisboa e a população não gosta

27 fev, 18:50

Os turistas já não aguentam mais. Está na hora de tornar as casas de banho dos hotéis privadas novamente

Ontem às 17:00

Visível em qualquer ponto da Terra: este sábado há um raro alinhamento de seis planetas

27 fev, 17:35

Portugal deve evitar um "irritante" com os EUA mas o cenário muda se houver bombardeiros a descolar das Lajes

26 fev, 22:00

O homem que prometeu um luta dura com o Ocidente foi tramado pelo amor à bomba: Ali Khamenei (1939-2026)

Hoje às 03:41