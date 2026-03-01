Khamenei, Mousavi, Nasirzadeh, Pakour, Shamkhani e mais 35 pessoas do regime (pelo menos) mortas pelo ataque EUA/Israel

Há 1h e 30min

Informações apontam para a morte de quatro dezenas de altas figuras da liderança do Irão

O aiatola Ali Khamenei morreu no escritório da sua residência oficial. É a principal baixa dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel ao Irão.

Estima-se que cerca de 40 altas figuras do regime terão morrido nesta investida.

Destaque para Abdolrahim Mousavi, chefe do Estado Maior das Forças Armadas do Irão.

À lista junta-se o ministro da Defesa do Irão, Aziz Nasirzadeh.

Uma das primeiras mortes confirmadas foi a de Mohammad Pakour, o principal comandante da Guarda Revolucionária.

Também Ali Shamkhani, secretário do Conselho de Defesa, muito próximo do líder supremo do Irão, morreu na sequência destes ataques.

Após a morte do aiatola, o regime está agora a ser segurado por um conselho formado pelo presidente do Irão, Masud Pezeshkian, pelo chefe do poder judiciário, Golamhosein Mohseni Eyei, e por um jurista do Conselho dos Guardiães.