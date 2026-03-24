Cinco mortos em 2.777 acidentes de viação nos últimos sete dias

Agência Lusa , AM
Há 1h e 33min
Acidente

Foram registadas mais duas vítimas mortais e mais 122 acidentes do que na mesma semana do ano passado

Cinco pessoas morreram devido aos 2.777 acidentes de viação registados nos últimos sete dias, mais duas vítimas mortais e mais 122 acidentes que na mesma semana de 2025, indicou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

Em comunicado, a ANSR adianta que os acidentes rodoviários registados em Portugal entre os dias 17 e 23 causaram igualmente 39 feridos graves e 808 ligeiros, mais um ferido grave e 160 ligeiros que no período homólogo do ano passado.

Durante a mesma semana foram “fiscalizados automaticamente por radar 4,8 milhões de veículos”, tendo o Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO) sido responsável pela fiscalização de 4,3 milhões e registado 8,7 mil infrações.

Radares da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP) apanharam 483,5 mil veículos e registaram 1,9 mil infrações, segundo o comunicado.

A ANSR refere que “a sinistralidade rodoviária não constitui uma fatalidade”, assinalando que “as suas consequências mais graves podem ser evitadas, através da adoção de comportamentos responsáveis e seguros por todos os utilizadores da estrada”.

Temas: Mortos Acidentes Feridos ANSR

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