MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Daniela Rodrigues
Há 2h e 10min
Polícia (DR)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

A vítima foi atingida por disparos na zona do pescoço e numa perna

Um homem de 52 anos morreu, na manhã deste domingo, depois de ter sido baleado na Rua Eusébio da Silva Ferreira, em Mem Martins, no concelho de Sintra.

A vítima foi atingida por disparos na zona do pescoço e numa perna. Os Bombeiros prestaram assistência no local e transportaram o homem para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Entretanto, as autoridades localizaram um segundo homem, também com ferimentos provocados por arma de fogo. Trata-se do alegado autor dos disparos que vitimaram o homem de 52 anos. O suspeito foi igualmente transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca para receber tratamento.

A arma de fogo utilizada no incidente foi apreendida pelas autoridades. Foi ainda conduzido a uma esquadra da PSP um homem, filho da vítima mortal, por suspeitas de ter utilizado a mesma arma para balear o alegado autor dos disparos.

A investigação deverá ficar a cargo da Polícia Judiciária, que irá apurar as circunstâncias do caso e esclarecer a sequência dos acontecimentos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Morto Sintra Baleado Mem Martins Homem
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Há 2h e 10min

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Há 3h e 2min

Homem suspeito de provocar incêndio por negligência em Alvaiázere foi detido pela GNR

Hoje às 11:45

Em Espanha dois anos bastaram para condenar um ex-governante por corrupção. Em Portugal a missão parece impossível. Mas há explicações

Ontem às 17:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Estiveram meia hora a beber água depois de resgatados": matilheiro e mulher identificados por suspeitas de maus-tratos após transferência de cães de Montemor-o-Novo para Palmela

30 jun, 19:43

Psicóloga detida em Bali com 50 munições regressa a Lisboa: “Hoje não levo comigo revolta”

Ontem às 23:35

O que é a sépsis? A doença que a maioria das pessoas não compreende

Ontem às 18:00

Cada vez mais americanos estão a renunciar à própria cidadania

Ontem às 15:00

Há boas notícias para Portugal (e para todos os outros que estão no Mundial)

Hoje às 00:05
opinião
Sandra Felgueiras

Carta a Cristiano Ronaldo (na véspera do decisivo Portugal-Espanha)

Hoje às 10:30

Homem de 69 anos ia para a praia com a família e morreu atropelado

Há 3h e 2min

Ondas de calor vão obrigar-nos a "reorganizar a forma como trabalhamos" e Espanha pode ser um exemplo para Portugal

3 jul, 11:11

Louis Vuitton ganha processo contra cadeia chinesa e recebe indemnização milionária

3 jul, 09:05

"Nunca vi ninhos como estes": na Ucrânia, os pássaros já constroem com os fios da guerra

Ontem às 18:55

Ucrânia poderá ter disparado um míssil balístico contra Moscovo pela primeira vez. E o objetivo pode ter sido alcançado

3 jul, 12:18

Mundial 2026: Paraguai 0-1 França (fim)

Ontem às 22:00