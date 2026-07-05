Morto a tiro em Sintra: filho da vítima terá baleado o suspeito 

Há 2h e 10min

A vítima foi atingida por disparos na zona do pescoço e numa perna

Um homem de 52 anos morreu, na manhã deste domingo, depois de ter sido baleado na Rua Eusébio da Silva Ferreira, em Mem Martins, no concelho de Sintra.

A vítima foi atingida por disparos na zona do pescoço e numa perna. Os Bombeiros prestaram assistência no local e transportaram o homem para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra), onde acabou por não resistir aos ferimentos.

Entretanto, as autoridades localizaram um segundo homem, também com ferimentos provocados por arma de fogo. Trata-se do alegado autor dos disparos que vitimaram o homem de 52 anos. O suspeito foi igualmente transportado para o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca para receber tratamento.

A arma de fogo utilizada no incidente foi apreendida pelas autoridades. Foi ainda conduzido a uma esquadra da PSP um homem, filho da vítima mortal, por suspeitas de ter utilizado a mesma arma para balear o alegado autor dos disparos.

A investigação deverá ficar a cargo da Polícia Judiciária, que irá apurar as circunstâncias do caso e esclarecer a sequência dos acontecimentos.