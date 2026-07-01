Mais de mil pessoas morreram em Espanha em junho devido ao calor

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Mês de junho foi o segundo mais quente de sempre no país

Pelo menos 1.028 mortes relacionadas com o calor foram registadas em Espanha em junho, segundo dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto de Saúde Carlos III, em Madrid.

Em comparação, o número corresponde a mais do dobro das 407 mortes atribuídas às temperaturas elevadas em junho do ano passado.

Desde que há registos, o mês de junho de 2025 foi o mais quente de sempre em Espanha, de acordo a Agência Meteorológica Nacional (Aemet), e o mês de junho deste ano foi o segundo com temperaturas mais elevadas.

Segundo a agência meteorológica, todo o primeiro semestre de 2026 foi "o mais quente de sempre" em Espanha, com uma temperatura média 1,6 °C acima do normal.

"Os sete primeiros semestres mais quentes da série (que começa em 1961) ocorreram nos últimos 10 anos", precisou.

Esta quarta-feira, sete regiões autónomas de Espanha estão sob alerta de temperaturas elevadas, com a Andaluzia e a Extremadura no nível laranja (risco significativo) devido a temperaturas que podem atingir os 40–41°C, além de outras cinco regiões no nível amarelo.