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Um dos militares feridos no salto de paraquedas em Tancos está em morte cerebral

Daniela Rodrigues , notícia atualizada às 8:03
Há 2h e 52min
Paraquedistas de Tancos

O segundo-sargento continua sob observação hospitalar no Hospital de Leiria

Um dos militares que ficou gravemente ferido num salto de paraquedas durante o Curso de Paraquedismo em Tancos está em morte cerebral, apurou a CNN Portugal junto de fonte hospitalar.

O furriel, que inspirava maiores cuidados, estava internado no Hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido inicialmente transportado para o Hospital de Abrantes. Encontrava-se em coma induzido, mas não resistiu aos ferimentos.

O acidente ocorreu durante o último salto do curso, quando os paraquedas das duas vítimas - um furriel e um segundo-sargento - se enrolaram no ar. Os militares terão acionado demasiado tarde os paraquedas de reserva, acabando por cair no solo.

O segundo-sargento continua sob observação hospitalar no Hospital de Leiria.

Temas: Morte Tancos Militar Hospital de São José

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