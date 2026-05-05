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Morreu o antigo governante socialista José Penedos

Agência Lusa , AM
Há 29 min
José Penedos

Tinha 80 anos

O antigo secretário de Estado da Energia e Defesa Nacional José Penedos morreu na segunda-feira e as exéquias fúnebres realizam-se esta terça-feira, numa cerimónia reservada à família, disse à agência Lusa o presidente da Federação de Coimbra do PS.

O antigo governante morreu em Lisboa, onde residia, aos 80 anos, acrescentou a mesma fonte.

"Foi uma figura muito importante no PS, com papéis de muito destaque no Governo nas áreas da energia, da indústria e da defesa, e o primeiro presidente da comissão política concelhia de Coimbra", salientou o presidente da Federação de Coimbra, João Portugal.

O dirigente socialista destacou José Penedos como "um homem muito competente e de grande dignidade, que atravessou uma fase difícil no final da vida, mas que o PS recorda com muito orgulho pelo seu percurso e contributo que deu ao partido".

O gestor, natural de Vieira do Minho, licenciado em Engenharia Eletromecânica, estava afastado da vida pública há alguns anos, depois de ter sido deputado e secretário de Estado da Energia e Defesa nacional, nos governos de António Guterres.

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Antigo administrador da EDP, liderou também a Rede Elétrica Nacional (REN).

Em 2014, José Penedos foi condenado por corrupção passiva no âmbito do processo Face Oculta, cumprindo parte da pena em casa devido a problemas de saúde.

Temas: Morte Ps José Penedos
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