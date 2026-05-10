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Condutor português morreu carbonizado em despiste em Zamora, Espanha

Agência Lusa
Há 1h e 48min
Madrid

Veículo despistou-se, embateu nos rails de proteção metálica e foi projetado para fora da autoestrada, onde pegou fogo

A GNR confirmou a morte de um condutor português num acidente hoje de madrugada na autoestrada espanhola A-11, perto de Fresno de la Ribera (Zamora), após o veículo, com matrícula suíça, se ter despistado e incendiado.

Fontes ligadas à investigação informaram à agência espanhola EFE que o condutor foi encontrado carbonizado dentro do veículo na sequência do acidente, havendo a confirmação, após troca de informações com a GNR portuguesa, de que seria um cidadão português, o que será comprovado com os resultados dos testes de ADN.

Entretanto, fonte do comando da GNR disse à agência Lusa que, na sequência de troca de informações com a Guardia Civil espanhola, concluíram tratar-se de um cidadão português, de 40 anos, residente na zona do Grande Porto.

O veículo despistou-se, embateu nos rails de proteção metálica e foi projetado para fora da autoestrada, onde pegou fogo, segundo as fontes contactadas pela EFE, que explicaram que os restos mortais da vítima foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Zamora.

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Como o veículo tinha matrícula suíça, os investigadores inicialmente consideraram a possibilidade de a vítima ser um residente suíço a caminho de Espanha ou de Portugal, uma vez que existem muitos emigrantes naquele país alpino que frequentemente utilizam esta autoestrada para regressar às suas cidades natais.

Contudo, foi agora confirmado que a vítima fatal era um cidadão português que seguia para Portugal quando o acidente ocorreu, à 01:20 da madrugada de hoje, ao quilómetro 443 da autoestrada.

Um outro condutor alertou as autoridades para o acidente, indicando que havia muitas chamas e que poderia haver alguém dentro do veículo.

Acorreram ao local bombeiros do Conselho Provincial de Zamora, com recurso dos meios de combate a incêndios do Serviço Ambiental do Governo Regional de Castela e Leão, agentes de trânsito e serviços médicos de emergência.

No local, os paramédicos confirmaram que havia uma pessoa morta dentro do veículo, que não pôde ser identificada imediatamente devido ao incêndio.

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Temas: Morte Português Espanha Despiste
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