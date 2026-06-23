Mistério em Santa Maria da Feira: corpo em avançado estado de decomposição encontrado num trilho

A Polícia Judiciária foi contactada
Um corpo em avançado estado de decomposição foi na segunda-feira encontrado numa zona de trilho em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, adiantou à Lusa fonte da GNR.
O alerta para a ocorrência foi dada pelas 18:56, após ter sido detetado o corpo na freguesia de Escapães, concelho de Santa Maria da Feira.
Fonte da GNR indicou que o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Santa Maria da Feira, para determinar a causa da morte.
A Polícia Judiciária foi contactada, acrescentou.