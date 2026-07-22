Homem de 82 anos morre na Lagoa de Albufeira

Agência Lusa , JS
Há 18 min
INEM
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Alerta foi dado pouco após o meio-dia, mas, quando elementos da equipa do Projeto "SeaWatch" chegaram, a vitima já estava em paragem cardiorrespiratória

Um homem de 82 anos morreu esta quarta-feira na praia nova da Lagoa de Albufeira, no concelho de Sesimbra, após se ter sentido mal enquanto se encontrava no mar, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 12:02, para uma vítima inconsciente na praia nova da Lagoa de Albufeira, no distrito de Setúbal, tendo sido ativados para o local elementos do comando local da Polícia Marítima de Setúbal, do projeto "SeaWatch", dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM.

"À chegada ao local, os elementos da equipa do Projeto 'SeaWatch' constataram que a vítima, que tinha sido retirada da água pelos nadadores-salvadores, se encontrava em paragem cardiorrespiratória, iniciado de imediato manobras de Suporte Básico de Vida (SBV)", detalhou a AMN em comunicado.

"Não tendo sido possível reverter a situação, o auto de verificação do óbito foi efetuado pela médica da VMER", acrescentou.

Foi ativado também o gabinete de psicologia da Polícia Marítima.

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O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal.

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Temas: Morte Paragem cardiorrespiratória Lagoa de Albufeira Sesimbra Projeto seawatch
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