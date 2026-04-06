Morreu Álvaro Cassuto, "um dos mais conceituados maestros portugueses"

Agência Lusa , AM
Há 1h e 23min
Álvaro Cassuto (SPA)

Tinha 87 anos

O maestro Álvaro Cassuto morreu esta segunda-feira, aos 87 anos, na sua casa no Guincho, em Cascais, disse à agência Lusa fonte próxima da família.

Álvaro Cassuto fundou a Nova Filarmonia Portuguesa, trabalhou com orquestras nacionais e internacionais, e deixa uma vasta discografia, incluindo a integral das Sinfonias de Joly Braga Santos.

Segundo o Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa, foi "um dos mais conceituados maestros portugueses" e "um dos principais divulgadores da obra do compositor português Joly Braga Santos [1924-1988], seu amigo e colega".

Nascido no Porto, em 17 de novembro de 1938, Álvaro Leon Cassuto estudou com os compositores Artur Santos (1914-1987) e Fernando Lopes-Graça (1906-1994) e, em 1960, frequentou os cursos internacionais de Darmstadt, na Alemanha, onde contactou com os compositores Karheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti e Olivier Messian.

Cassuto estudou direção de orquestra com o maestro Pedro Freitas Branco (1896-1963), internacionalmente reconhecido como um dos melhores intérpretes da música de Maurice Ravel, e, mais tarde, com Herbert von Karajan (1908-1989), em Berlim, pelo qual confessava grande admiração.

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