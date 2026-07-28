Homem morre após doença súbita na zona de rebentação da praia de São Torpes

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Homem sofreu uma doença súbita enquanto se encontrava na zona de rebentação

Um homem de 88 anos morreu esta terça-feira após uma doença súbita quando se encontrava na zona de rebentação da praia de São Torpes, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

O alerta foi dado pelas 16:53 de terça-feira para um homem em paragem cardiorrespiratória, referiu a AMN em comunicado.

A vítima foi assistida por um médico que se encontrava na praia e por nadadores-salvadores, que realizaram manobras de reanimação, até à chegada dos elementos dos bombeiros, que deram continuidade às mesmas, pode ler-se.

"Não tendo sido possível reverter a situação, o auto de verificação do óbito foi efetuado pelo médico da VMER e, após contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano", indicou ainda a AMN.

Para o local foram ativados elementos do comando local da Polícia Marítima de Sines, do Projeto "Seawatch", da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e dos Bombeiros Voluntários de Sines e de Santo André.

Também foi ativado o gabinete de psicologia da Polícia Marítima, acrescentou a AMN.