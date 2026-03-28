Mergulhador de 42 anos morre junto ao Cabo Espichel em Sesimbra

Há 22 min

Foi encontrado sem vida dentro de água

Um homem morreu hoje junto ao Cabo Espichel, em Sesimbra, distrito de Setúbal, quando se encontrava a praticar mergulho, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN refere que o mergulhador, de 42 anos, foi encontrado sem vida dentro de água, depois de ter sido dado um alerta do seu desaparecimento cerca das 11:00, e desconhecem-se as causas do incidente.

Para o local foram mobilizados elementos dos Bombeiros Voluntários de Sesimbra, da Polícia Marítima de Setúbal e do grupo de mergulho forense e operações subaquáticas da Polícia Marítima.

“Após contacto com o Ministério Público e a Polícia Judiciária”, o corpo do mergulhador foi transportado para o Instituto de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal e o material de mergulho foi apreendido “como medida cautelar”, indicou a mesma fonte.

Foi ainda prestado apoio psicológico pela Polícia Marítima aos familiares da vítima.