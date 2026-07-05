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PJ investiga morte de duas irmãs encontradas numa estufa agrícola na Póvoa de Varzim

Daniela Rodrigues
Há 1h e 53min
PJ
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O alerta foi dado por familiares, que estranharam a ausência das duas mulheres, ambas com cerca de 70 anos. Apesar das manobras de reanimação, os óbitos foram declarados no local e os corpos seguiram para autópsia

Duas mulheres, irmãs e ambas com cerca de 70 anos, morreram na manhã deste domingo depois de terem sido encontradas em paragem cardiorrespiratória no interior de uma estufa agrícola, na freguesia de Estela, na Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado cerca das 11:00 por familiares, que estranharam a ausência das duas mulheres. Para o local, na Travessa Manuel Martins Felgueiras, foram mobilizados meios de socorro, que iniciaram de imediato manobras de reanimação.

Apesar dos esforços das equipas de emergência, não foi possível reverter a situação e os óbitos foram declarados no local.

Os corpos foram posteriormente transportados para o Instituto de Medicina Legal, onde serão realizadas autópsias.

A investigação das circunstâncias das mortes foi entregue à Polícia Judiciária, que esteve no local e procura agora apurar as causas do sucedido.

Ao que foi possível apurar, as vítimas residiam nas proximidades da estufa onde foram encontradas. Até ao momento, não foi divulgada oficialmente a causa das mortes.

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Temas: Morte Estufa PJ Póvoa de Varzim
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