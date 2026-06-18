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PJ investiga morte de criança de 8 anos dada como desaparecida

Agência Lusa , TFR
Há 24 min
Polícia Judiciária
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O caso aconteceu na freguesia de Friões, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar o caso de uma criança de 8 anos que foi encontrada morta na quarta-feira, no concelho de Valpaços, depois do alerta para o seu desaparecimento, avançaram à Lusa fontes policiais esta quinta-feira.

Fonte da GNR de Vila Real disse à agência Lusa que, na quarta-feira, o pai de uma criança de 8 anos participou o seu desaparecimento no posto da Guarda.

O caso aconteceu na freguesia de Friões, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

De imediato, acrescentou, a GNR encetou diligências para localizar a criança e contactou a PJ de Vila Real.

A fonte disse ainda que, posteriormente, a criança foi localizada já morta.

Fonte da PJ adiantou que está a proceder a diligências sobre o caso.

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Temas: Morte Criança Valpaços
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