Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Há 1h e 48min

O alerta foi dado pelas 20:45

Um adolescente de 15 anos morreu na noite desta quinta-feira após ter sido baleado na Amadora. A vítima ainda foi transportada ao Hospital Fernando da Fonseca, mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos e o óbito foi declarado na unidade hospitalar.

A TVI e a CNN Portugal sabem que o jovem foi atingido por disparos de arma de fogo, em circunstâncias que estão a ser investigadas.

Até ao momento, não são conhecidos os contornos do ataque nem a identidade do autor dos disparos.

A Polícia de Segurança Pública continua no terreno, mas a investigação passou para a Polícia Judiciária, que procura apurar as motivações do crime.

É a quinta vítima de disparo por arma de fogo na Amadora desde o início do ano.