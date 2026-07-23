Governo apoia processo de transladação de portuguesas mortas em acidente rodoviário em Espanha

Agência Lusa , JS
Há 25 min
Helicóptero do INEM (DR)
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Jovens de 30 e 31 anos estavam de férias com oito médicos, colegas do curso de medicina da Nova Medical School

O Governo está a assessorar o processo de transladação dos corpos das duas portuguesas que morreram na quarta-feira num acidente rodoviário em Formentera, Espanha, disse esta quinta-feira à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Desde o primeiro momento que estamos em contacto permanente com a nossa equipa consular no terreno. Esta acompanha as autoridades locais e os trâmites legais, bem como acompanha todos os momentos junto das respetivas famílias. Estamos a assessorar tudo o que é necessário para que a transladação ocorra com a maior brevidade, e as cerimónias possam ter lugar", declarou o secretário de Estado, Emídio Sousa, numa resposta por escrito à agência Lusa.

As jovens encontravam-se de férias num grupo de oito médicos, colegas do curso de medicina da Nova Medical School. 

Segundo uma informação enviada à Lusa por uma familiar de uma das médicas do grupo, as duas jovens - Teresa Pinheiro, de 30 anos, e Rita Rebelo de 31 anos - médicas de profissão, morreram pelas 11:20 locais (10:20 em Portugal), na sequência de um grave acidente entre a mota em que seguiam e um táxi.

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Chegados ao porto de Formentera, na quarta-feira, decidiram alugar um carro e duas motas para fazer o percurso, de apenas 10 minutos, até ao hotel, explicou.

"O carro e uma das motas chegaram sensivelmente juntos ao hotel, mas a segunda mota nunca mais chegava, foi então que começaram a telefonar sem sucesso. Preocupados com a demora, os amigos decidiram ir à procura delas e foi então que se depararam com o aparato policial e a estrada cortada", relatou.

Segundo informações recolhidas no local, as jovens morreram no momento do acidente, tendo chegado ao hospital já sem vida.

Os pais das jovens médicas já se encontram em Formentera a aguardar que os corpos sejam transportados para Ibiza para serem autopsiados. Só depois serão transladados para Portugal, acrescentou.

Os restantes seis amigos ainda estão em Formentera a prestar o devido apoio à família e a aguardar que tudo se resolva com a maior celeridade possível, concluiu.

O Presidente da República, António José Seguro, manifestou na quarta-feira o seu "profundo pesar" pela morte de duas portuguesas e apresentou as "sentidas condolências às famílias das vítimas".

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