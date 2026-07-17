MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Mortalidade diminuiu 0,1% no primestre semestre do ano

Agência Lusa , NM
Há 1h e 2min
Ambiente hospitalar em tempos de pandemia
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

Em seis meses, houve 62.103 mortes registadas, das quais 115 foram de crianças

A mortalidade diminuiu 0,1% no primeiro semestre do ano, face ao mesmo período de 2025, com 62.103 mortes registadas, das quais 115 foram de crianças com menos de um ano, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

No mês passado, verificaram-se 8.755 óbitos, menos 708 (-7,5%) do que em maio. “Comparativamente com o mês homólogo de 2025, registou-se um decréscimo de 369 óbitos (-4,0%)”, de acordo com o INE.

Em maio, nasceram 7.221 bebés, mais 226 (+3,2%) do que em abril de 2026, mas menos 153 (-2,1%) do que no mês homólogo de 2025.

Nos primeiros cinco meses de 2026, nasceram 35.385 crianças em território nacional, mais 453 (+1,3%) do que no período homólogo de 2025, dos quais 93 de mães residentes no estrangeiro (102 em 2025).

Em maio de 2026, o saldo natural foi, assim, de -2.213, desagravando-se em relação ao do mês homólogo de 2025, quando registou o valor de -2.256.

Em maio deste ano, celebraram-se 3.800 casamentos, mais 1.526 (+67,1%) do que em abril de 2026, mas menos 105 (-2,7%) do que em maio de 2025.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Mortalidade
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

País

Dois homens procurados no Brasil e em Angola detidos em Aveiro e Porto

Há 36 min

Mortalidade diminuiu 0,1% no primestre semestre do ano

Há 1h e 2min

Homem de 31 anos ateou sete incêndios em Castelo Branco durante onda de calor

Há 1h e 27min

Exames nacionais: diretores pedem celeridade e lembram que secretarias têm horário

Há 1h e 28min
Mais País

Mais Lidas

Ficou retida em Roma e perdeu seis semanas de aulas. Menor impedida de regressar a casa por não ter passaporte

Ontem às 17:16

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Hoje às 09:09

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Hoje às 11:11

Inspetor da PJ que fugiu à PSP, insultou agentes e danificou viatura foi libertado

Ontem às 22:07

Todos os alunos desta terra portuguesa vão receber 100 euros por ano desde o pré-escolar até ao ensino secundário

Ontem às 19:41

Exames nacionais. Pela primeira vez desde 1999 não se realizou a reunião para homologação das notas

Ontem às 15:48

Homem morre e outro fica ferido com gravidade após agressões em Alcântara

Ontem às 16:33

Infarmed manda retirar do mercado protetor solar

15 jul, 16:29

Materiais das Infraestruturas de Portugal no monte de Luís Neves

Ontem às 21:47

Camiões, motas e todo-o-terreno: coluna russa com mais de 50 veículos aniquilada por drones ucranianos em Donetsk

Ontem às 10:23

Polémica Luís Neves: amigo do ministro tinha atrelado apreendido pela PJ em caso de tráfico de cocaína

Ontem às 21:37

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

Hoje às 11:56