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Mortalidade causada pelo calor extremo deverá ficar abaixo do previsto, indica diretora-geral da Saúde

CNN Portugal , TFR
Há 46 min
Diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado (Lusa)
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REVISTA DE IMPRENSA | A diretora-geral da Saúde recordou que os efeitos das ondas de calor na mortalidade não se manifestam de forma imediata

A diretora-geral da Saúde, Rita Sá Machado, afirmou que o impacto da mais recente onda de calor na mortalidade deverá ser inferior ao inicialmente estimado, embora sublinhe que ainda será necessário aguardar cerca de duas semanas para avaliar plenamente os seus efeitos. Em entrevista ao Jornal Público e à Rádio Renascença, a responsável explicou que os dados disponíveis apontam para um cenário mais favorável do que o previsto.

Segundo Rita Sá Machado, Portugal registou duas ondas de calor desde 10 de junho. Na primeira, as previsões do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) apontavam para cerca de 60 óbitos em excesso, estimativa que acabou por se confirmar, com um pico registado a 16 de junho. Quanto à segunda vaga de calor, os dados preliminares indicam um excesso de 63 mortes, em torno de 6 de julho, embora a monitorização continue em curso.

A diretora-geral da Saúde recordou que os efeitos das ondas de calor na mortalidade não se manifestam de forma imediata, razão pela qual é necessário acompanhar a evolução durante aproximadamente 15 dias antes de se tirar conclusões definitivas.

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Ainda assim, Rita Sá Machado revelou que a previsão do INSA aponta para que a mortalidade associada à segunda onda de calor fique abaixo do inicialmente esperado. Segundo explicou, os dados da plataforma europeia Euromomo mostram que, na semana 26, Portugal se encontra abaixo do nível de risco de excesso de mortalidade, ao contrário de países como Espanha, França e Reino Unido, que apresentam valores ligeiramente superiores.

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Temas: Mortalidade Calor extremo Diretora-geral da Saúde Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
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