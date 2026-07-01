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Morreu Victor Willis, vocalista dos Village People

Marta Coropos Carvalho
Há 31 min
Victor Willis (AP)

 

 

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Tinha 74 anos. Morreu na sequência de uma doença de evolução rápida

Victor Willis, voz principal dos Village People e um dos autores de YMCA, morreu esta terça-feira, 30 de junho, aos 74 anos, na sequência de uma doença de evolução rápida. A informação foi confirmada pela família através das redes sociais do artista e da banda.

"É com profunda tristeza que anunciamos" a sua morte, escreveu a mulher de Willis, acrescentando que a família pede privacidade neste momento de luto. O cantor morreu um dia antes de completar 75 anos.

Os Village People tornaram-se um dos maiores fenómenos da música disco no final da década de 1970. O grupo destacou-se tanto pelos temas festivos como pelas personagens que os seus elementos interpretavam em palco, inspiradas em figuras associadas ao imaginário da masculinidade norte-americana, como o polícia, o cowboy, o operário da construção civil ou o motociclista. Willis assumia habitualmente papéis como polícia, oficial da Marinha ou atleta.

Entre os maiores êxitos da banda contam-se Macho Man, In The Navy e Go West, mais tarde regravada pelos Pet Shop Boys. No entanto, foi YMCA que se tornou o maior sucesso da carreira do grupo, alcançando o topo das tabelas em vários países e tornando-se um dos temas mais reconhecidos da música popular, presença habitual em festas, casamentos e eventos desportivos.

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Willis abandonou os Village People em 1979. Durante várias décadas, outros vocalistas assumiram o seu lugar, até regressar à formação em 2017, participando na nova fase da banda.

Nos últimos anos, o nome dos Village People voltou ao centro da atenção devido à utilização de YMCA em eventos políticos de Donald Trump. Depois de inicialmente se oporem ao uso da música durante a campanha presidencial de 2020, a banda acabou por aceitar atuar em iniciativas relacionadas com a tomada de posse do presidente norte-americano em 2025.

Na altura, Willis justificou a decisão afirmando que a música deveria estar acima das divisões políticas e que YMCA era "um hino global" capaz de unir pessoas com diferentes convicções.

O cantor manteve-se em atividade até este ano. Em maio, tinha assinalado nas redes sociais o fim da primeira etapa de uma digressão europeia. Os Village People tinham ainda vários concertos agendados na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá durante o mês de julho.

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