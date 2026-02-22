Homem que agrediu a mulher no Montijo fica em prisão preventiva

Há 1h e 54min

Suspeito estava em fuga e era referenciado pelas autoridades por "ilícitos da mesma natureza"

Um homem de 34 anos foi detido pela GNR por violência doméstica contra a ex-companheira, no concelho do Montijo, distrito de Setúbal, e vai aguardar julgamento em prisão preventiva, foi divulgado este domingo.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR explica que o homem foi detido na quinta-feira, na sequência de uma denúncia, tendo os militares da Guarda apurado que o suspeito, “já referenciado pela prática de ilícitos da mesma natureza”, exerceu violência sobre a vítima, de 28 anos.

Após a prática dos factos, segundo a GNR, o homem “colocou-se em fuga, tentando ocultar-se”, tirando partido das condições atmosféricas adversas e das características do terreno.

Na sequência das diligências policiais desenvolvidas foi possível localizar, identificar e deter o suspeito.

O detido foi presente no Tribunal do Barreiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.