Agente imobiliária ameaça notário com arma de fogo e acaba detida 

Há 1h e 53min

Aconteceu no Montijo

Uma agente imobiliária foi detida esta terca-feira no Montijo, após alegadamente ter ameaçado um notário com recurso a uma arma de fogo.

Tudo aconteceu por volta das 19:30. O notário contactou as autoridades, relatando ter sido alvo de ameaças por parte da suspeita.

No decurso da intervenção policial, os agentes intercetaram a mulher no interior da sua viatura. Durante a abordagem, foi localizado na sua mala de trabalho um revólver de calibre .32, contendo seis munições no tambor.

As diligências efetuadas permitiram apurar que a arma de fogo não se encontrava registada em nome da suspeita, motivo pelo qual foi detida pelas autoridades.

A detida aguarda pelo primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. A investigação prossegue sob a responsabilidade da Polícia de Segurança Pública.