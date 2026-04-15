Agente imobiliária ameaça notário com arma de fogo e acaba detida 

Daniela Rodrigues
Há 1h e 53min
Crime

Aconteceu no Montijo

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Uma agente imobiliária foi detida esta terca-feira no Montijo, após alegadamente ter ameaçado um notário com recurso a uma arma de fogo.

Tudo aconteceu por volta das 19:30. O notário contactou as autoridades, relatando ter sido alvo de ameaças por parte da suspeita.

No decurso da intervenção policial, os agentes intercetaram a mulher no interior da sua viatura. Durante a abordagem, foi localizado na sua mala de trabalho um revólver de calibre .32, contendo seis munições no tambor.

As diligências efetuadas permitiram apurar que a arma de fogo não se encontrava registada em nome da suspeita, motivo pelo qual foi detida pelas autoridades.

A detida aguarda pelo primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação consideradas adequadas. A investigação prossegue sob a responsabilidade da Polícia de Segurança Pública.

Temas: Montijo PSP Detida Agente imobiliária Notário
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