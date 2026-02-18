Mulher de 25 anos esfaqueada no Montijo. Namorado detido

Daniela Rodrigues
Há 2h e 3min
PSP

Caso está a ser investigado pelas autoridades competentes, no âmbito de um crime de violência doméstica e ofensas à integridade física qualificadas

Uma mulher de 25 anos ficou gravemente ferida na sequência de um alegado caso de violência doméstica ocorrido na madrugada desta quarta-feira, no Montijo.

O alerta foi dado cerca das 06:30, através do 112. 

À chegada dos meios de socorro, a vítima apresentava múltiplos ferimentos provocados por arma branca: três na zona torácica, um na região dorsal, um no braço esquerdo e ainda vários cortes no rosto. Após assistência no local, foi transportada em estado grave para o Hospital do Montijo.

A TVI e CNN Portugal sabem que a agressão terá sido perpetrada pelo companheiro da vítima. O suspeito foi intercetado e detido pelas autoridades no local.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades competentes, no âmbito de um crime de violência doméstica e ofensas à integridade física qualificadas.

