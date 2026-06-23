Secretas não foram alertadas para alegadas ameaças contra Marcelo e Montenegro planeadas pelo Movimento Armilar Lusitano

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REVISTA DE IMPRENSA | Os planos do grupo só foram descobertos no final do ano passado, após a análise de oito terabytes de informação apreendidos durante buscas realizadas em junho de 2024

Os serviços de informações portugueses não foram informados sobre os alegados planos do Movimento Armilar Lusitano (MAL) para atacar o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, segundo avança o jornal Público. A mesma força também não teve conhecimento da existência de uma denominada "Lista de Indesejáveis", onde constavam mais de 170 nomes, entre políticos, jornalistas, comentadores e ativistas, além de mais de meia centena de organizações.

Os planos do grupo só foram descobertos no final do ano passado, após a análise de oito terabytes de informação apreendidos durante buscas realizadas em junho de 2024.

Depois de examinarem o material recolhido, referente ao período entre o início de 2024 e meados de 2025, a Polícia Judiciária e o Ministério Público optaram por não transmitir essa informação à Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT), estrutura responsável pela coordenação e partilha de informação no combate ao terrorismo.

Questionado pelo mesmo jornal sobre uma eventual avaliação da segurança das mais de 170 pessoas identificadas na lista e sobre a adoção de medidas de proteção, o Sistema de Segurança Interna remeteu o assunto para o SIS. Segundo a resposta enviada, compete a este serviço realizar as avaliações de segurança, sendo apenas após essa análise que poderão ser decididas medidas de proteção, executadas, quando necessário, pelas forças de segurança, como a PSP ou a GNR.