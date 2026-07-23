Montenegro recusa comentar caso de Luís Neves mas garante que "o Governo está em grande forma"

Agência Lusa , JS
Há 56 min
Luís Montenegro no debate do Estado da Nação (Lusa/António Pedro Santos)
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Chefe do Governo pediu para que os órgãos de comunicação social noticiem "tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia a dia"

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou esta quinta-feira pronunciar-se sobre o caso que envolve o ministro da Administração Interna, Luís Neves, alegando que é necessário aguardar a conclusão do inquérito em curso pelo Ministério Público.

“Já falei sobre esse tema. Neste momento, há um inquérito que está em curso e temos de aguardar o seu desenvolvimento”, disse Montenegro aos jornalistas, na Figueira da Foz.

Questionado sobre se o Governo está sem coordenação, o primeiro-ministro respondeu que o Governo está em grande forma.

“O Governo está em grande forma, eu também estou e estamos a trabalhar todos os dias, como vocês veem. Eu só quero é que vocês tenham pedalada para nos acompanhar a noticiar tudo aquilo que nós vamos fazendo no dia a dia”, ilustrou.

A Procuradoria-Geral da República anunciou a abertura de um inquérito relacionado com o caso do atrelado com produtos químicos, relacionados com um processo de tráfico de droga, encontrado na Construbarcelos, empresa que fez obras numa propriedade do ministro da Administração Interna.

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Temas: Montenegro Luís Neves Ministro da Administração Interna Ministerio da Administracao Interna Crime

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