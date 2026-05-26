Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Montenegro diz que Governo não tem "nenhum fetiche" com as leis laborais

Agência Lusa , TFR
Há 32 min
Luís Montenegro (António Pedro Santos/Lusa)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O primeiro-ministro considerou que Portugal tem a 38.ª lei laboral “mais rígida” em 39 países analisados pela OCDE

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou esta terça-feira que o Governo não tem “nenhum fetiche” com as leis laborais, sustentando que a intenção não é tirar direitos a ninguém, mas sim criar benefícios para todos.

Em Braga, na abertura da Cimeira da Indústria, onde foi recebido com uma manifestação da União de Sindicatos local contra a reforma laboral, Montenegro disse que, muitas vezes, quem protesta não percebe que também faz parte da empresa e que a valorização da empresa é a valorização de todos os seus elementos, incluindo os trabalhadores.

“Não temos nenhuma pretensão de retirar direitos a ninguém. Nós temos é a pretensão de cada um exercer os seus direitos da forma mais equilibrada possível para todos sermos beneficiários do resultado final”, referiu.

O primeiro-ministro considerou que Portugal tem a 38.ª lei laboral “mais rígida” em 39 países analisados pela OCDE.

“Se tivermos leis laborais mais dinâmicas, as empresas serão mais suscetíveis de poderem ser, também elas, mais rentáveis e o nosso sistema económico mais capacidade para atrair ainda mais investimento”, acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Defendeu, por exemplo, que uma economia moderna “não pode ter um modelo de proibição do `outsourcing´” e que o banco de horas não pode ser apontado como um retrocesso civilizacional.

“Não temos nenhum fetiche com as leis laborais (…), mas queremos que a nossa legislação laboral, sem nenhum tipo de revolução, acompanhe os sinais dos tempos”, disse ainda.

O chefe do Governo confessou que fica “manifestamente preocupado” não por ter pessoas à porta a protestar em nome da sua central sindical contra a reforma laboral, mas sim se não houver a capacidade de perceber que “há algumas coisas que podemos fazer e que se vão traduzir e benefício de todos”.

Para Montenegro, Portugal "tem capacidade" para crescer 3,5 ou 4 por cento ao ano "e de forma consecutiva" e "vale a pena criar instrumentos" que facilitem esse crescimento.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Montenegro Lei laboral Governo Reforma laboral Primeiro-ministro
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Governo

Montenegro diz que Governo não tem "nenhum fetiche" com as leis laborais

Há 32 min

Emails contradizem versão do MAI sobre primeiro pedido de demissão do secretário-geral adjunto

Ontem às 22:59

MAI manifesta “absoluta confiança” em Viegas Nunes para SIRESP

Ontem às 18:59
06:57

"Porque é que António Pombeiro apresenta a demissão no dia 28 de abril e essa demissão só é aceite agora?"

Ontem às 17:29
Mais Governo

Mais Lidas

Todos os fins de semana há milhares de pessoas à caça de tesouros nestas ruas

24 mai, 12:00

A inteligência artificial transformou a Samsung numa empresa de milhares de milhões. Os trabalhadores exigem uma fatia maior do bolo

24 mai, 22:00

Clientes da MEO relatam vários problemas nos serviços

Ontem às 20:18

“Não são apenas cocktails e pores do sol”: venderam a casa no Colorado para viver num veleiro

24 mai, 09:00

Nome de código "Skythen": como a Rússia se prepara para colocar mísseis nucleares no fundo do mar

Ontem às 13:54

Os navios de cruzeiro estão a navegar para um destino fantasma que não aparece em nenhum mapa

24 mai, 18:00

Aluno de seis anos morre em escola do Seixal

Ontem às 14:31

"É um abuso": concessões de praia não podem proibir os banhistas de colocar chapéus de sol à sua frente, avisa APA

Ontem às 14:31

Praticamente impossível de intercetar e usado pela terceira vez: Rússia dispara poderoso míssil balístico em ataque contra Kiev

Ontem às 10:06

Novo incêndio lavra nas instalações da DHL em Vialonga. Um bombeiro ferido

Ontem às 14:07

"Os russos vão ter de se habituar": o rumo da guerra mudou e o Kremlin já não consegue esconder

Hoje às 07:00

Já se sabe qual será a casa do Torreense na Liga Europa

Hoje às 06:14