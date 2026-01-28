Governo avisa que o mau tempo ainda não acabou: "É mesmo necessário seguir todas as orientações"

Tiago Ferreira Resende
Há 29 min

Declarações acontecem no dia em que quatro pessoas morreram devido ao mau tempo, três no concelho de Leiria e uma em Vila Franca de Xira

Luís Montenegro fez esta quarta-feira um balanço da situação provocada pela depressão Kristin em Portugal, deixando um apelo direto à população para que siga todas as orientações das autoridades, perante a continuação de condições meteorológicas adversas.

“Quero reiterar, como também já foi dito, quer pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quer pelo IPMA, que não obstante a adversidade não ser exatamente a mesma, nós vamos continuar a ter precipitação, vamos continuar a ter ventos fortes, vamos continuar a ter agitação marítima e todas as orientações que demandem das entidades públicas devem ser acatadas por parte da população, por parte de todas as entidades, para tentarmos prevenir que possa haver ainda mais consequências”, sublinhou perante os jornalistas.

A partir da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Oeiras, o primeiro-ministro alertou ainda para os riscos adicionais associados à situação já existente no terreno, sublinhando que “a circunstância de os terrenos estarem muito saturados, de haver impactos que ainda não estão normalizados, em termos de queda de árvores, em termos de maior fragilidade de algum edificado, em termos de maior dificuldade de mobilidade, porque há vias de comunicação que estão interrompidas”, faz com que mesmo fenómenos menos extremos possam ter “consequência de elevada preocupação”.

“É mesmo necessário seguir todas as orientações que têm sido dadas, nomeadamente por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil”, voltou a reiterar.

Montenegro aproveitou a visita à sede da Proteção Civil, onde assistiu ao balanço dos estragos provocados pelo mau tempo, para sublinhar o trabalho articulado das entidades envolvidas na resposta à crise, referindo os “contactos permanentes com a estrutura nacional da Emergência e Proteção Civil, com a coordenação do Sr. secretário de Estado da Proteção Civil e com todas as outras entidades que têm colaborado nas operações, quer de prevenção, quer de cuidar, de diminuir o impacto deste fenómeno meteorológico na vida das pessoas”.

As declarações acontecem no dia em que três pessoas morreram no concelho de Leiria na sequência do mau tempo, segundo o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes, precisando que duas mortes estão diretamente ligadas à depressão e uma outra é relativa a uma paragem cardiorrespiratória, e uma outra pessoa morreu em Vila Franca de Xira.

