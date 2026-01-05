Reunião entre Montenegro e CGTP adiada para 14 de janeiro

Agência Lusa , TFR
5 jan, 16:51
Manifestantes participam na manifestação nacional convocada pela CGTP-IN, convocada pela Frente Comum dos Sindicatos, uma estrutura da CGTP (Tiago Petinga/LUSA)

Encontro vai acontecer um dia depois da manifestação nacional convocada pela CGTP, que vai decorrer a 13 de janeiro, no âmbito das ações de luta contra o anteprojeto de revisão da legislação do Governo

A reunião do primeiro-ministro com a CGTP, que estava prevista para 7 de janeiro, foi adiada para 14 de janeiro, disse esta segunda-feira à Lusa fonte oficial da central sindical.

A CGTP tinha pedido em 15 de dezembro uma reunião com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, reafirmando a exigência de retirar o pacote laboral, expressa, “de forma inequívoca”, na greve geral de 11 de dezembro.

À Lusa, fonte oficial da central sindical liderada por Tiago Oliveira adiantou que a reunião, que estava inicialmente prevista para a próxima quarta-feira, foi adiada para "dia 14 janeiro, às 10:30", onde além do chefe de Governo deverá estar presente a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho.

O encontro vai acontecer um dia depois da manifestação nacional convocada pela CGTP, que vai decorrer em 13 de janeiro, no âmbito das ações de luta contra o anteprojeto de revisão da legislação do Governo, sendo que também para 14 de janeiro está prevista uma reunião de Concertação Social com todos os parceiros sociais.

A CGTP e a UGT levaram a cabo em 11 de dezembro uma greve geral contra a proposta do Governo, a quinta a juntar as duas centrais sindicais e o que não acontecia desde a paralisação conjunta de 27 de junho de 2013.

Após a paralisação, a ministra do Trabalho convocou a UGT para uma reunião. No final do encontro, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, adiantou que a central sindical vai apresentar uma contraproposta, incluindo com medidas que não constam do anteprojeto, e fez questão de sublinhar que viu espírito negocial do lado do executivo.

A proposta, designada "Trabalho XXI", foi apresentada em 24 de julho pelo Governo e já mereceu o 'rotundo não' das centrais sindicais, que argumentam que é "um ataque" aos direitos dos trabalhadores.

Por outro lado, as confederações empresariais aplaudiram a reforma, ainda que digam que há espaço para melhorias.

As medidas desta proposta visam desde a área da parentalidade, passando pelos despedimentos e até ao alargamento dos prazos dos contratos ou dos setores que passam a estar abrangidos por serviços mínimos em caso de grave.

Perante as críticas das duas centrais sindicais, o Governo entregou à UGT uma nova proposta com algumas cedências, deixando, por exemplo, cair a simplificação dos despedimentos nas médias empresas, mas mantendo o regresso do banco de horas individual, a revogação da norma que prevê restrições ao 'outsourcing' em caso de despedimento, bem como a medida que visa dificultar a reintegração de trabalhadores, após despedimento ilícito, ou as alterações à lei da greve, medidas bastante contestadas pelas centrais sindicais.

O executivo tem reiterado que "não está disponível para retirar toda a proposta" e que quer manter as "traves mestras", ainda que esteja aberto ao diálogo e vai dar "mais tempo" à UGT para analisar a nova proposta.

