MUNDIAL 2026

Saiba tudo aqui
Mais sobre o Mundial 2026

Polémica nos Exames: quantos alunos têm notas suspensas? Carneiro pressiona Montenegro

Agência Lusa , HCL
Há 46 min
O secretário-geral do Partido Socialista (PS), José Luís Carneiro (Lusa/ Miguel A. Lopes)
Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News ?Saiba mais

O líder do PS voltou a acusar o ministro da Educação de não assumir as suas responsabilidades e considerou que Fernando Alexandre "deixou de ser" ministro.

O secretário-geral socialista, José Luís Carneiro, instou o primeiro-ministro a revelar quantos alunos estão com as classificações suspensas e a garantir que ninguém será prejudicado na candidatura ao ensino superior.

Em declarações aos jornalistas em Fafe, no distrito de Braga, à entrada para um encontro com autarcas e jovens do concelho, Carneiro referiu que, segundo informações que lhe têm sido reportadas, "podem ser alguns milhares" os alunos que estão com a nota suspensa.

"O primeiro-ministro, neste momento, tem de responder a esta pergunta que eu lhe estou a fazer hoje: quantos alunos é que estão, neste momento, com as classificações suspensas e o que é que vai fazer para garantir que nenhum destes alunos é prejudicado na candidatura ao ensino superior", apontou.

Segundo José Luís Carneiro, poderão estar na calha "momentos ainda mais críticos do que aqueles que se viveram até hoje" no processo da correção dos exames.

"Há ainda muitas situações de muita dificuldade que poderão vir a seguir, que têm a ver com o número de alunos que vai pedir revisão de prova, o que significa que, se esse número for um número muito elevado, poderemos vir a viver momentos ainda mais críticos do que aqueles que se viveram até agora", sublinhou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O líder do PS voltou a acusar o ministro da Educação de não assumir as suas responsabilidades e considerou que Fernando Alexandre "deixou de ser" ministro.

"Um ministro que não assuma as suas responsabilidades, deixa de ser ministro, mesmo que lá esteja. Mesmo que esteja com o papel de ministro, deixou de o ser porque não assume as responsabilidades que lhe foram confiadas quando assumiu a sua posse. Porque quando assume a sua posse, faz um juramento. Quando alguém não cumpre esse juramento, já não está a cumprir", vincou.

Perante a "desresponsabilização" do ministro da Educação, José Luís Carneiro considera que o primeiro-ministro é o culpado "por se ter avançado de forma imprudente para este processo".

"E é o primeiro-ministro que tem de dizer se quer manter os ministros que não assumem responsabilidades. Já tínhamos uma, que era a ministra da Saúde, agora temos também um, que é o da Educação, que não assume as suas responsabilidades", disse ainda.

Adicione a CNN como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Montenegro Carneiro Alunos José Luís Carneiro Classificações
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Polémica nos Exames: quantos alunos têm notas suspensas? Carneiro pressiona Montenegro

Há 46 min

O melhor quiz de política | Uma novela mexicana hecha en Portugal

Há 3h e 47min
29:01

"O ministro da Educação não mentiu. Estou na convicção de que as notas podem ser do conhecimento dos alunos durante o dia de hoje"

Ontem às 22:18

Atraso de três dias "não é significativo". Hugo Soares desvaloriza caos dos exames nacionais

Ontem às 20:36
Mais Partidos

Mais Lidas

União Europeia proíbe destruição de roupa não vendida já a partir de domingo

Ontem às 13:49

MiG-29, Su-27, F-16, Mirage, Rafale e Gripen: Ucrânia prepara revolução na força aérea com aposta que muitos evitam

Ontem às 13:32

"É uma vantagem para nós". Zelensky acaba de dar um "presente" à Rússia ao ficar do lado "errado"

Ontem às 11:56

Colisão frontal na Avenida da Índia, em Lisboa, faz dois mortos e quatro feridos

Ontem às 11:11

Sismo de 7,3 atinge México e Guatemala. Durante três horas, houve alerta para risco de tsunami

Ontem às 16:09

Preço do gasóleo dispara na próxima semana. Gasolina também volta a subir

Ontem às 09:09

Promessa falhada: notas dos exames nacionais em papel não chegaram dentro do prazo, online não se sabe

Ontem às 19:02

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:31

"Isto não foi um aviso. Foi uma tentativa de matar não só a mim, mas também a minha família": oligarca ucraniano acusa serviços secretos da Ucrânia de tentativa de assassínio no Mónaco

Ontem às 11:43

Dono de bar obrigava companheira a prostituir-se e filmava atos com clientes. Mulher foge com receio de a filha ser abusada

Ontem às 13:24

Operação da ASAE faz nove detidos e suspende mais de 180 restaurantes

Há 3h e 41min

Com novas falhas e a conta-gotas: notas dos exames nacionais chegam (mas não para todos)

Ontem às 22:32