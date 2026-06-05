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"Tem sido um percurso de sucesso": Montenegro aponta Portugal como exemplo na União Europeia

Agência Lusa , TFR
Há 1h e 28min
Primeiro-ministro, Luís Montenegro (LUSA)
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Luís Montenegro referiu que os países dos Balcãs Ocidentais “estão num processo de amadurecimento da sua evolução, das suas reformas, da sua consolidação democrática”

O primeiro-ministro disse esta sexta-feira esperar que a integração dos países dos Balcãs Ocidentais na União Europeia possa ter tanto sucesso como a de Portugal, pedindo-lhes que aumentem o seu alinhamento com o bloco.

Em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira entre os chefes de Estado e de Governo da União Europeia e os seus homólogos dos Balcãs Ocidentais, na cidade costeira de Tivat, no Montenegro, o primeiro-ministro considerou uma “consequência feliz” que se esteja a discutir o alargamento do bloco aos países da região no ano em que se assinalam os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE).

“Este caminho de 40 anos de integração, de aprofundamento da nossa ligação à Europa e aos Estados-membros da União Europeia (UE) tem sido um percurso de sucesso, de valorização do capital humano e do desenvolvimento económico de Portugal. É isso que se deseja também para os Balcãs Ocidentais”, frisou.

Luís Montenegro referiu que os países dos Balcãs Ocidentais “estão num processo de amadurecimento da sua evolução, das suas reformas, da sua consolidação democrática”, esperando que, no final desse processo, os países “convirjam com o alargamento da UE”.

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“Desse ponto de vista, é importante que esta cimeira possa acentuar o nível de conexão – de conectividade, como se diz agora – entre as políticas internas dos Estados candidatos e o alinhamento europeu, seja no plano económico, no plano social e também no plano político e geopolítico”, disse.

Questionado se, na cimeira de hoje, vai ter algum encontro bilateral, o primeiro-ministro referiu que já tem tido, acrescentando que, esta quinta-feira, participou num jantar organizado pelo Presidente do Montenegro à margem desta cimeira.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia reúnem-se hoje com os seus homólogos dos Balcãs Ocidentais numa cimeira em Montenegro dedicada ao tema do alargamento que visa incentivá-los a prosseguirem os esforços de adesão.

O alargamento é visto pelas instituições europeias como crucial para travar a influência da Rússia nos Balcãs Ocidentais e garantir que a União Europeia (UE) se torna um verdadeiro “ator geopolítico”, conforme tem dito o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

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Com exceção do Kosovo, todos os países dos Balcãs Ocidentais têm o estatuto de países candidatos à União Europeia (UE) e a cimeira de hoje visa convencê-los de que há uma nova dinâmica com vista à sua adesão.

A cimeira começou com uma sessão conjunta às 12:00 (11:00 de Lisboa) para fazer um balanço da integração gradual dos Balcãs Ocidentais, a que se seguirá um almoço de trabalho dedicado ao alargamento, antes da conferência de imprensa final dos presidentes do Conselho Europeu, António Costa, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, assim como do chefe de Estado do Montenegro, Jakov Milatović.

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Temas: Montenegro Balcãs Ocidentais União Europeia Integração Tivat
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