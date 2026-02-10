"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Há 1h e 10min

Os municípios de Soure e Montemor-o-Velho vão retirar centenas de pessoas de casa na noite desta terça-feira, face ao risco de inundações nas zonas ribeirinhas do Mondego, em especial na margem esquerda, anunciaram os autarcas daqueles concelhos do Baixo Mondego.

No final de uma reunião, em Coimbra, com responsáveis autárquicos, da Proteção Civil e da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o presidente da Câmara de Soure, Rui Fernandes, disse aos jornalistas que estima que sejam retiradas 300 a 500 pessoas, e que este número inclui moradores que já saíram voluntariamente das suas casas.

As freguesias onde esta operação de retirada de moradores decorrerá são as de Granja do Ulmeiro, Alfarelos e Figueiró do Campo “que estão diretamente em cima da corda do Mondego”, mas também em Samuel e Vinha da Rainha, face às previsões de mau tempo e possibilidade de inundações durante a noite de hoje e manhã de quarta-feira.

“Os presidentes de junta conhecem uma a uma as pessoas que é preciso retirar”, adiantou Rui Fernandes, acrescentando que o município decidiu também “encerrar toda a rede escolar”, não só devido à previsão de chuva forte e vento, mas também “porque, por estes dias, continuam muitos trabalhos nas estradas com quedas de taludes, muros e árvores”.

“O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite. Queremos ter mais um dia onde os nossos meios possam trabalhar nas melhores condições possíveis, e há-de tudo correr bem. Estamos preparados, vamos confiar na obra [hidráulica do Mondego] e se o pior acontecer [a quebra das margens do rio] estaremos à altura “, frisou.

“Nestes 15 dias temos adaptado os nossos meios e dispositivos ao risco, este cenário de cheias controladas foi o que nos trouxe até onde estamos hoje. (…) Não há risco zero, mas espero que seja esta a derradeira batalha”, vincou Rui Fernandes.

Já o presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, José Veríssimo, disse que no seu concelho deverão ser retiradas 80 a 100 pessoas, algumas das quais também já saíram voluntariamente de casa.

As localidades que mais preocupam o autarca situam-se na margem esquerda do Mondego – Pereira, Formoselha, Santo Varão e Caixeira – para além da aldeia isolada da Ereira e o Casal Novo do Rio, às portas da sede de concelho.

José Veríssimo apelou à população para manter a serenidade, aludindo ao trabalho que vem sendo realizado pelos meios municipais, em conjunto com a Proteção Civil, bombeiros, Forças Armadas e APA.

“As pessoas todas sabem em tempo real o que está a acontecer, Montemor-o-Velho recebe todas as águas, tem esse risco acrescido”, notou José Veríssimo.