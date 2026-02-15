Nacional
46'
0 - 0
FC Porto

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

CNN Portugal , MJC
Há 1h e 50min

A GNR e os bombeiros estão no local e a usar drones para tentar encontrar o casal que está desaparecido

Venâncio e Fátima, de 68 e 65 anos, saíram da sua casa, na aldeia de Verride, no concelho de Montemor-o-Novo, para ir a uma consulta em Coimbra na terça-feira de manhã. Os amigos avisaram-nos que não seria boa ideia - a região foi uma das mais afetadas pelas cheias provocadas pelas tempestades das últimas semanas e havia muitas estradas interditadas. Houve até quem lhes sugerisse requisitar uma ambulância dos bombeiros. Mas Venâncio insistiu em conduzir.

Nessa manhã, foram à farmácia, na Abrunheira, e ao supermercado, e depois seguiram para Coimbra. Após a consulta, jantaram em casa de um familiar em Coimbra e, em seguida, entraram no carro para voltar a casa.

Desde então, nunca mais foram vistos. "Não se sabe o que terá acontecido, apenas se sabe que não chegaram a casa", conta um dos amigos.

Nos dias seguintes, a filha, que mora em Lisboa, tentou contactá-los por telefone. Mas não foi possível. Pediu ajuda aos vizinhos, que foram lá bater à porta. Ninguém atendeu. A filha deslocou-se então a Verride e na sexta-feira informou a GNR do desaparecimento dos pais. Colocou também nas redes sociais um apelo, com uma fotografia de Venâncio e Fátima, à procura de quem tivesse alguma informação sobre os pais ou sobre o citroen saxo de cor verde em que seguiam.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Soure, as buscas decorrem este fim de semana na zona oeste do conselho de Montemo-o-Velho, na freguesia de Vinha Raínha, uma zona que abrange os campos de arroz. Este domingo participam nas buscas 13 militares da Guarda Nacional Republicana e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”. O perímetro das buscas foi alargado. As autoridades estão a usar um drone para verificar todos os eventuais trajetos que o casal possa ter feito.

Verride é uma aldeia mais elevada e que não foi tão afetada pelas cheias. Mas os conhecidos temem que o casal, já de uma certa idade e com alguns problemas de saúde, se tenha desorientado e tenha entrado por uma zona inundada. "De noite é muito fácil uma pessoa enganar-se na estrada. Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho", comenta um dos vizinhos.

O último sinal de telemóvel detetado foi em Vila da Rainha, que fica a cerca de 20 quilómetros de Verride, no percurso que Venâncio e Fátima terão feito no regresso de Coimbra. 
 

Temas: Montemor-o-velho Desaparecidos Coimbra

Relacionados

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Foram a uma consulta na sexta-feira e nunca mais voltaram. Retomadas as buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho

País

00:19

Casal desaparecido: helicóptero da Proteção Civil apoia equipas de busca e salvamento

Há 1h e 17min

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Há 1h e 50min
00:51

Caudais do Mondego e Tejo com descida significativa, diz Proteção Civil

Há 2h e 1min
03:17

"Foi um pesadelo". Moradores limpam estragos após nova cheia em Santarém

Há 2h e 32min
Mais País

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

13 fev, 14:16

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

Hoje às 08:00

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

13 fev, 12:00

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Ontem às 12:08

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

13 fev, 06:50

Estes americanos agarram-se à esperança de obter a cidadania italiana

Ontem às 19:00

Linhas elétricas subterrâneas sem apoio europeu podem acabar na fatura

13 fev, 08:41

Rubio foi a Munique "tranquilizar" os líderes europeus: apoio dos EUA mantém-se, mas só se mudarem de rumo

Ontem às 17:34

Estes pássaros mudaram o formato dos seus bicos durante o confinamento. Pode ser um caso de evolução rápida

Ontem às 12:00

Quando algo correu mal a 300 km/h: por dentro do mundo de reação milimétrica dos comboios de alta velocidade

Ontem às 22:00

Proibição de redes sociais aos menores de 16 só funciona se houver uma "regulação interna". "A lei, por si só, não vai resolver o problema"

13 fev, 08:00

Aldeia italiana limita acesso a igreja famosa no Instagram para travar turismo de um dia

Ontem às 17:00