Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

Há 1h e 50min

Casal saiu para consulta em Coimbra e nunca mais voltou. Cinco dias depois "é um mistério que aqui paira"

"Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho". GNR alargou o perímetro das buscas e usa drones para encontrar casal desaparecido em Montemor-o-Velho

A GNR e os bombeiros estão no local e a usar drones para tentar encontrar o casal que está desaparecido

Venâncio e Fátima, de 68 e 65 anos, saíram da sua casa, na aldeia de Verride, no concelho de Montemor-o-Novo, para ir a uma consulta em Coimbra na terça-feira de manhã. Os amigos avisaram-nos que não seria boa ideia - a região foi uma das mais afetadas pelas cheias provocadas pelas tempestades das últimas semanas e havia muitas estradas interditadas. Houve até quem lhes sugerisse requisitar uma ambulância dos bombeiros. Mas Venâncio insistiu em conduzir.

Nessa manhã, foram à farmácia, na Abrunheira, e ao supermercado, e depois seguiram para Coimbra. Após a consulta, jantaram em casa de um familiar em Coimbra e, em seguida, entraram no carro para voltar a casa.

Desde então, nunca mais foram vistos. "Não se sabe o que terá acontecido, apenas se sabe que não chegaram a casa", conta um dos amigos.

Nos dias seguintes, a filha, que mora em Lisboa, tentou contactá-los por telefone. Mas não foi possível. Pediu ajuda aos vizinhos, que foram lá bater à porta. Ninguém atendeu. A filha deslocou-se então a Verride e na sexta-feira informou a GNR do desaparecimento dos pais. Colocou também nas redes sociais um apelo, com uma fotografia de Venâncio e Fátima, à procura de quem tivesse alguma informação sobre os pais ou sobre o citroen saxo de cor verde em que seguiam.

De acordo com o comandante dos bombeiros de Soure, as buscas decorrem este fim de semana na zona oeste do conselho de Montemo-o-Velho, na freguesia de Vinha Raínha, uma zona que abrange os campos de arroz. Este domingo participam nas buscas 13 militares da Guarda Nacional Republicana e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”. O perímetro das buscas foi alargado. As autoridades estão a usar um drone para verificar todos os eventuais trajetos que o casal possa ter feito.

Verride é uma aldeia mais elevada e que não foi tão afetada pelas cheias. Mas os conhecidos temem que o casal, já de uma certa idade e com alguns problemas de saúde, se tenha desorientado e tenha entrado por uma zona inundada. "De noite é muito fácil uma pessoa enganar-se na estrada. Não aparecer o carro, já por si, é um pouco estranho", comenta um dos vizinhos.

O último sinal de telemóvel detetado foi em Vila da Rainha, que fica a cerca de 20 quilómetros de Verride, no percurso que Venâncio e Fátima terão feito no regresso de Coimbra.

