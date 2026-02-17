GNR volta a usar drones nas buscas por Venâncio e Fátima, o casal que está desaparecido há uma semana

Agência Lusa , MJC
Há 3h e 2min
Venâncio e Fátima, desaparecidos de Verride, Montemor-o-Velho

A operação estende-se pela freguesia de Vinha da Rainha, a oeste do concelho de Montemor-o-Velho

As buscas para encontrar o casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, distrito de Coimbra, que está desaparecido desde terça-feira da semana passada, foram retomadas esta manhã com mais meios e contanco novamente com o recurso a drones.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure, João Paulo Contente, disse à agência Lusa que as buscas de hoje contam com 12 operacionais e quatro viaturas da corporação, mais seis militares e três viaturas da GNR, com dois drones de apoio.

A operação estende-se pela freguesia de Vinha da Rainha, a oeste do concelho, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, concelho de Montemor-o-Velho, saiu de casa na terça-feira e não regressou, o que motivou o alerta de familiares pelas 19:45 de sexta-feira.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira e retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas.

No domingo, as buscas decorreram com 13 militares da GNR e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”.

Os meios foram reduzidos na segunda-feira e contaram apenas com cinco operacionais da corporação e dois veículos, enquanto a GNR confirmou duas patrulhas, com quatro elementos, quando não existissem outras ocorrências, sem utilização de drones.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Soure salientou que as buscas são dificultadas pela existência "de muita água" no vale do Pranto.

Temas: Montemor-o-Velho Desaparecidos Buscas Inundações Mau tempo

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

