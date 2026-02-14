Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Agência Lusa , MJC
Há 2h e 0min
Cheias em Montemor-o-Velho (LUSA)

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares

Um casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho, no distrito de Coimbra, está desaparecido desde sexta-feira e prosseguem buscas para os encontrar, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.

O alerta foi comunicado na sexta-feira à GNR, pelas 19:45, adiantou a mesma fonte.

O casal, de 68 e 65 anos, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22:00 e retomadas hoje de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com duas viaturas.

Segundo o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

Temas: Montemor-o-velho Desaparecidos

Meteorologia

MAU TEMPO AO MINUTO | Risco de inundações no Mondego ainda é significativo mas não crítico

Há 56 min

Casal de idosos de Montemor-o-Velho desaparecido desde sexta-feira

Há 2h e 0min

Caudais no Tejo mantêm-se altos mas com tendência a descer

Há 2h e 31min
11:17

Presidente da APA diz que parte do plano de Costa para o Mondego foi concluído. E permitiu que "hoje se gerisse minuto a minuto os caudais"

Ontem às 22:27
Mais Meteorologia

Mais Lidas

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Ontem às 14:16

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Ontem às 06:50

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Ontem às 10:23

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

12 fev, 16:41

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Ontem às 12:00

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

12 fev, 13:44

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

12 fev, 22:55

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

12 fev, 13:24

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Há uma guerra aberta entre a Universidade Nova e a Nova SBE. O inglês é o cerne da questão

12 fev, 20:44

Assembleia da República aprova voto de pesar pela morte de Alex Pretti com abstenção do Chega

Ontem às 13:02