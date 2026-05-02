Bem-vindo a "Westeros", "Krypton" ou "Sherwood". É neste antigo reino montanhoso que a fantasia ganha vida

Há 1h e 23min

As densas florestas, os rios sinuosos e os picos de granito das Montanhas Mourne, na Irlanda do Norte, tiveram muitas vidas e assumiram muitos nomes.

São Westeros em "Game of Thrones". São "Krypton" na prequela do Super-Homem. São também a Transilvânia em "Dracula Untold", Sherwood no próximo "Death of Robin Hood" e os Reinos Esquecidos em "Dungeons and Dragons":Honra entre Ladrões".

Integrada no geoparque mundial Mourne Gullion Strangford, esta região montanhosa do nordeste da Irlanda foi reconhecida pela UNESCO em 2023, mas o número de visitantes internacionais que a visitam é relativamente reduzido.

No entanto, o Reino de Mourne - que nunca foi um Estado soberano - tem inspirado a imaginação de todo o mundo há mais de 75 anos.

Esta paisagem de 220 milhas quadradas (354 quilómetros quadrados) banhada pelo mar foi a inspiração real para "As Crónicas de Nárnia", os duradouros romances dos anos 50 do escritor nascido em Belfast, C.S. Lewis, que em breve serão reavivados. A sua quarta adaptação cinematográfica será feita por Greta Gerwig, realizadora de "Barbie", em "Narnia: The Magician's Nephew", da realizadora Greta Gerwig, ainda este ano.

A pequena e compacta

Hen Mountain é a estrela do cartaz do espetáculo "Um Cavaleiro dos Sete Reinos". Maureen O'Hare/CNN

Enquanto "Nárnia", de Gerwig, está a ser filmado em Inglaterra, a Irlanda do Norte tem uma indústria cinematográfica local em expansão. Estima-se que a produção da primeira e segunda temporada da nova prequela de "Game of Thrones", "A Knight of the Seven Kingdoms", tenha rendido mais de 80 milhões de dólares só à economia.

"Somos um país pequeno e muito compacto. De facto, somos efetivamente do tamanho da Grande Los Angeles, mas com cerca de 10% da população", diz Andrew Reid, diretor de conteúdos do Northern Ireland Screen.

Na Irlanda do Norte vivem apenas 1,9 milhões de pessoas, mas em qualquer altura há 1.200 pessoas a trabalhar arduamente em projetos de guião de ação ao vivo.

Graças às boas infraestruturas rodoviárias, as equipas podem ir em qualquer direção a partir de uma base de produção em Belfast e aceder rapidamente a uma gama diversificada de paisagens- tal como os fãs e os turistas que vêm à região no seu encalço.

"Podemos estar numa praia de manhã" e voltar a Belfast à tarde, explica Reid, ou "subir uma montanha num dia" e no outro estar num rio, num lago ou numa floresta.

Colinas suaves e terras agrícolas ondulantes A zona de caminhadas do Meelmore Lodge, com arbustos amarelos de whin (também conhecidos como tojo) em flor na primavera. Maureen O'Hare/CNN

A costa a norte de Belfast, com as suas vistas ventosas que fazem lembrar as Terras Altas da Escócia, tem algumas das paisagens mais dramáticas da Irlanda, incluindo a mundialmente famosa Calçada dos Gigantes.

A uma hora a sul de Belfast, o geoparque global Mourne Gullion Strangford é uma paisagem mais suave, com colinas ondulantes e deltas sombrios, onde é fácil para a mente evocar seres mágicos.

"Vi paisagens, nomeadamente nas montanhas Mourne e a sul, que, sob uma determinada luz, me fizeram sentir que a qualquer momento um gigante poderia erguer a cabeça sobre o cume seguinte", escreveu C. S. Lewis no seu ensaio "On Stories".

Foi mais específico numa carta ao seu irmão Warren, escrevendo: "a parte de Rostrevor com vista para Carlingford Lough é a minha ideia de Nárnia".

Os rapazes Lewis passavam as férias da infância em Rostrevor, uma aldeia elegante e bem pintada, agora repleta de murais literários, perto da fronteira com a Irlanda do Norte.

A norte, erguem-se as montanhas, ricamente arborizadas com o imponente abeto sitka, uma das árvores mais altas do mundo, e a seus pés encontram-se as águas calmas do amado lough de Lewis, um vau glaciar que se abre para o mar da Irlanda.

Lançado por um gigante

Cloughmore está situado na encosta de uma montanha com vista para a floresta de Rostrevor e Carlingford Lough. Maureen O'Hare/CNN

Lewis não foi o primeiro a sonhar com gigantes aqui. A partir da aldeia, pode passear pelo Fairy Glen (reputado refúgio dos "pequeninos") e subir a encosta da montanha para descobrir vistas espetaculares e um peculiar rochedo de 50 toneladas empoleirado inesperadamente a quase 1000 pés acima do nível do mar.

A explicação científica é que Cloughmore (do irlandês para "pedra grande") é um errático glacial, que se pensa ter tido origem na Escócia e ter sido depositado aqui pelo recuo do gelo no final da última Idade do Gelo.

A versão mítica é que foi atirado para aqui, do outro lado do lago, por Finn McCool, o lendário titã a quem também se atribui a construção da Calçada dos Gigantes, cerca de 160 quilómetros a norte.

Os Mournes foram formados por atividade vulcânica há mais de 50 milhões de anos, em mudanças tectónicas relacionadas com as que formaram as colunas de basalto da Causeway antes dela.

Foi depois esculpida por sucessivas Idades do Gelo, o que significa que as montanhas- apropriadamente para um local de filmagens de "Game of Thrones" - são uma verdadeira "terra de fogo e gelo".

A casa do Pai Natal e a "colina mágica"

A norte de Rostrevor, no coração das montanhas, Leitrim Lodge tem sido um local de filmagem frequente, incluindo as terras a norte de Winterfell na segunda temporada de "Game of Thrones". (Winterfell propriamente dita fica na propriedade de Castle Ward, a cerca de 30 milhas a noroeste).

É também onde, explica Reid, C.S. Lewis fazia piqueniques em família e entretinha os seus primos mais novos com "pequenas histórias sobre exércitos de anões e isto, aquilo e aquilo outro".

Esta casa de campo serviu de abrigo a Arya e ao Cão de Caça em "Game of Thrones". Maureen O'Hare/CNN

A casa de campo do agricultor onde Arya e o Cão de Caça se refugiaram na quarta temporada de "Game of Thrones" fica a sete minutos de carro, perto da "Santa's Cottage", a "residência oficial" do Pai Natal na Irlanda.

A aparição do Pai Natal nos livros de Nárnia é um acontecimento sísmico, mas nesta atração de Hilltown é um acontecimento de calendário, todos os meses de novembro e dezembro.

Os habitantes locais também se dirigem à "colina mágica", perto da barragem de Spelga, para assistir a um fenómeno natural intrigante. Uma ilusão de ótica cria aqui o que é por vezes chamado de "brae elétrico": Um carro estacionado com o travão de mão desapertado parece rolar para cima nesta estrada secundária tranquila.

A Muralha de Mourne

A passagem de montanha de Hare's Gap ao longo do trilho de contrabando de Brandy Pad. Dawid Kalisinski/iStockphoto/Getty Images

Durante a infância de Lewis, teve início o projeto de construção do Muro de Mourne, que durou 20 anos. Esta fronteira épica de 22 milhas, construída para impedir que o gado poluísse as reservas de água, foi construída utilizando a técnica clássica de pedra seca que caracteriza a região e foi concluída em 1922.

O baluarte de granito corre como uma costura através dos picos e é agora uma rota popular para caminhadas que abrange sete das 10 montanhas mais altas da Irlanda do Norte, com mais de 600 metros.

No entanto, ao contrário da famosa barreira de "Game of Thrones", não existe um "norte da muralha": Esta muralha corre em círculo.

Com 354 metros, a Montanha Hen é um dos picos mais pequenos de Mournes, mas atingiu um novo patamar de estrelato ao aparecer no cartaz do espetáculo "Um Cavaleiro dos Sete Reinos".

Caminhando ao longo do caminho bem conservado que atravessa o vale numa tarde de primavera, com o cheiro a coco dos arbustos de whin de flores amarelas no ar, tenho o lugar todo só para mim.

É difícil imaginar esta extensão imaculada repleta de multidões e do barulho de uma equipa de produção da HBO em grande escala. (A HBO é propriedade da Warner Brothers Discovery, a mesma empresa-mãe da CNN).

"Temos um forte elemento de sustentabilidade no nosso trabalho", diz Reid, o que significa que as montanhas são deixadas tal como foram encontradas. "Temos de estar gratos e respeitar o trabalho que grupos e indivíduos têm feito ao longo de décadas para manter as Mournes limpas e protegidas."

Parque Florestal de Tollymore

Maureen O'Hare/CNN

De longe, o local de filmagem mais popular em Mournes, que aparece em tudo, desde "Como Treinares o Teu Dragão", de 2025, até à lamentável comédia medieval de pedrados "Your Highness", protagonizada por James Franco e Natalie Portman, é o Parque Florestal de Tollymore.

Não é difícil perceber porquê. Este encantador parque estatal de 630 hectares está repleto de degraus, de follies do século XVIII e de um total de 16 pontes que atravessam o rio Shimna.

Acima da majestosa linha de árvores, há vistas panorâmicas da montanha e do mar, enquanto os arcos do portão gótico e as estruturas intrigantes, como a ermida, lhe conferem uma sensação de Terra Média.

Tollymore desempenhou um papel de protagonista no primeiro episódio de "Game of Thrones", que foi lançado há 15 anos, em abril de 2011. É aqui que os Stark descobrem o veado morto e as crias órfãs de lobo gigante na floresta. É também onde a Patrulha da Noite encontrou pela primeira vez os Caminhantes Brancos, num desenvolvimento de enredo que iria instruir todo o futuro da série.

Hospitalidade calorosa

Um gigante irlandês de 1,80 m de altura, o ator e guia turístico Flip Robinson foi um duplo de corpo em "Game of Thrones" para a personagem de Hodor, o criado da família Stark. Atualmente, dirige a Giant Tours Ireland, que leva os clientes a visitar os locais de filmagens de "Game of Thrones" em toda a região.

É "incrível como o turismo de ecrã se estabeleceu aqui", diz. "Com o regresso de 'Um Cavaleiro dos Sete Reinos', ficámos muito entusiasmados com isso." Os visitantes do Reino de Mourne e do Mourne Gullion Strangford Global Geopark também encontrarão um cenário de hospitalidade revigorado.

A vila costeira de Dundrum, recentemente nomeada pelo The Times como um dos melhores lugares para se viver no Reino Unido, tem uma cena gastronómica que desmente a sua população de 1.500 habitantes.

Na rua principal da aldeia, o The Buck's Head, dirigido pelo chefe com estrela Michelin Alex Greene, tem um nome digno de Stark e uma cozinha de topo.

Para uma refeição mais rústica, o Fodder in the Woods de Downpatrick, perto de locais de "Game of Thrones" como Inch Abbey, serve os seus próprios hambúrgueres de carne de vaca Dexter alimentados com erva dentro de um tipi da floresta.

Charlie Chaplin foi um antigo hóspede do Slieve Donard, um grande hotel ferroviário vitoriano na cidade costeira de Newcastle, à sombra da montanha de 850 metros que lhe dá o nome.

Fica junto ao clube de golfe Royal County Down, que no ano passado foi mencionado na série de comédia "The Studio", de Seth Rogen, como "o melhor clube de golfe do mundo".

Escondido nas florestas de Enniskeen Estate, a apenas alguns quilómetros da cidade, e pouco conhecido até pelos habitantes locais, está o único retiro de glamping de cinco estrelas da Irlanda.

O Enniskeen Estate and Forest Spa, ao lado do Enniskeen Hotel, que tem a sua própria grandiosidade, já recebeu convidados da lista A, incluindo a própria realeza da fantasia, o criador de "As Crónicas de Fogo e Gelo", George R. R. Martin.

No seu sítio Web, Hugh Jackman, protagonista de "A Morte de Robin dos Bosques", de 2026, fala da sua estadia "mágica": "Voltarei de certeza".