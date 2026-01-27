Queda de neve obriga ao encerramento das escolas em Montalegre

Há 17 min

Escolas encerraram à 13:00 devido à previsão de queda de neve e condições meteorológicas adversas

Os alunos de Montalegre regressam esta terça-feira mais cedo a casa, uma medida de precaução devido à queda de neve e ao agravamento das condições meteorológicas, informou o agrupamento de escolas.

Num aviso à comunidade escolar, o Agrupamento de Escolas Doutor Bento da Cruz disse que o transporte dos alunos da Escola Básica e Secundária Dr. Bento da Cruz e da Escola Básica do Pré-Escolar e 1.º Ciclo de Montalegre (Centro Escolar) será antecipado para as 13:00 e que, a partir dessa hora, ambas as escolas serão encerradas.

A medida foi implementada face a condições meteorológicas adversas e por indicação da Proteção Civil de Montalegre.

Também o município informou que, após a análise das condições meteorológicas, com possibilidade de agravamento, se considerou “prudente a antecipação do transporte escolar em todas as escolas do Agrupamento Doutor Bento da Cruz, do Centro Escolar de Montalegre e do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) da Cercimont".

No concelho vizinho de Boticas, o transporte escolar foi antecipado apenas para os alunos das zonas mais altas do concelho, como Alturas do Barroso, Couto de Dornelas e Covas do Barroso.

O município também justificou o regresso a casa mais cedo para alguns alunos do Agrupamento de Escolas Gomes Monteiro, “por prudência, na sequência da análise das condições climáticas e tendo em conta a possibilidade de agravamento do estado do tempo”.

Montalegre e Boticas inserem-se na região do Alto Tâmega e Barroso, no norte do distrito de Vila Real, que se encontra sob aviso laranja devido à queda de neve.

Já na sexta-feira, as escolas destes municípios estiveram encerradas por causa do aviso vermelho para a queda de neve.

Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Joseph com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitido vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, durante o dia de hoje haverá uma acalmia, mas o estado do tempo vai agravar-se a partir das 00:00 de quarta-feira.

Os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Castelo Branco estão também sob aviso laranja e Aveiro a amarelo desde as 12:00 e até às 06:00 de quarta-feira devido à queda de neve acima de 800 metros.

O IPMA colocou também todos os distritos (18) de Portugal continental sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 09:00 de quarta-feira por causa da chuva por vezes forte.

O estado do tempo deverá melhorar a partir da manhã de quarta-feira.