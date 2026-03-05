Medicamentos populares para perda de peso podem ajudar no tratamento da dependência?

Há 18 min

Estudos recentes sugerem que os medicamentos GLP-1, amplamente usados para diabetes e obesidade, como Ozempic e Wegovy, podem ter potencial no tratamento da dependência de substâncias. Pesquisas com dados de mais de 600 mil veteranos nos EUA indicam menor risco de desenvolver distúrbios de consumo de drogas e uma redução de 50% nas mortes por overdose. Especialistas sublinham, porém, a necessidade de ensaios clínicos mais rigorosos para confirmar estes efeitos

Há cada vez mais evidências de que os medicamentos para perda de peso extremamente populares, conhecidos como GLP-1s, também podem ter potencial para o tratamento da dependência química, e a área pode estar prestes a obter respostas desesperadamente necessárias por meio de mais estudos.

Os medicamentos, aprovados para tratar diabetes e obesidade, como Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound, são utilizados por milhões de americanos. Ajudam as pessoas a perder peso atuando tanto no intestino como no cérebro, influenciando a digestão, a insulina e o apetite, ajudando a reduzir os desejos e o que os utilizadores descrevem como “ruído alimentar”.

Chamados assim pela hormona GLP-1 que imitam, estes medicamentos também mostraram sucesso em doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, apneia do sono e doença renal. A dependência pode ser a sua próxima fronteira, uma área em que apenas uma pequena fração dos pacientes recebe atualmente medicação como tratamento.

“Se estes medicamentos se revelarem seguros e eficazes para o tratamento de distúrbios de uso de substâncias, dado que são tão amplamente usados por outras razões na nossa sociedade, tornar-se-iam automaticamente, de facto, a farmacoterapia mais prescrita para a dependência,” explicou W. Kyle Simmons, professor de farmacologia e fisiologia na Oklahoma State University, que estuda GLP-1 na dependência. “Ainda não temos todos os dados, mas a tendência é claramente positiva, e isso é um sinal encorajador.”

Grande parte da investigação sobre estes medicamentos na dependência tem sido realizada em animais, trabalho que ajudou a esclarecer como podem atuar nos sistemas de recompensa do cérebro. Também houve diversos estudos sobre os impactos na dependência no uso real dos medicamentos prescritos para outras doenças, bem como inúmeros relatos de experiências pessoais.

Embora alguns ensaios clínicos mais pequenos tenham reforçado a promessa destes medicamentos em áreas como o distúrbio por consumo de álcool, são necessários ensaios maiores para confirmar os efeitos, acrescentou Daniel Drucker, pioneiro na investigação de GLP-1 na Universidade de Toronto.

Estas respostas poderão finalmente estar próximas, após um início mais lento do interesse e do investimento em ensaios de medicamentos GLP-1 na dependência. “Está a explodir, francamente,” garantiu Simmons. “Há um punhado de ensaios bem concebidos e com bom poder estatístico que vão ser divulgados nos próximos seis meses, especificamente com distúrbio por consumo de álcool e GLP-1.”

Um olhar sobre os veteranos

Até lá, estudos como a recente análise publicada de registos médicos continuam a aumentar a esperança.

Usando bases de dados do Departamento de Assuntos dos Veteranos dos EUA, investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington analisaram os resultados de distúrbios de uso de substâncias em mais de 600 mil pessoas com diabetes tipo 2, tratados com GLP-1 ou com inibidores de outra classe, os SGLT2.

O estudo concluiu que pessoas que usavam medicamentos GLP-1 eram menos propensas a desenvolver diversos distúrbios de uso de substâncias ou a ter resultados negativos – como hospitalizações ou overdoses – caso já tivessem sido diagnosticadas com um distúrbio. O estudo foi publicado na quarta-feira na BMJ.

“Estamos a falar de um medicamento para diabetes e obesidade; não estamos a falar de um medicamento para dependência,” referiu Ziyad Al-Aly, epidemiologista clínico e chefe do Serviço de Investigação e Desenvolvimento no Assuntos dos Veteranos Sistema de Saúde St. Louis, que liderou o estudo. “O surpreendente é a amplitude e consistência do efeito em todas estas diferentes substâncias.”

Al-Aly e a sua equipa compararam o risco de as pessoas serem diagnosticadas com distúrbios relacionados com álcool, cannabis, cocaína, nicotina, opioides e outros. Constatou-se que o uso de GLP-1 estava associado a cerca de sete pessoas a menos por cada 1.000 a desenvolver qualquer distúrbio de uso de substâncias ao longo de três anos.

“Um dos aspetos mais promissores destes resultados é a evidência de potenciais efeitos protetores em vários tipos de distúrbios de uso de substâncias no mesmo conjunto de dados,” afirmou Christian Hendershot, diretor de investigação clínica no Instituto de Ciência da Dependência da USC, que não participou no estudo mas conduziu ensaios com GLP-1 na dependência. Referiu-se especificamente aos resultados do estudo sobre o distúrbio por uso de cocaína e cannabis, “para os quais atualmente não temos medicamentos.”

Um efeito nas mortes por overdose

O estudo também sugeriu que os medicamentos podem ajudar a reduzir os riscos para pessoas que já sofrem de transtornos relacionados ao uso de substâncias. Nesse caso, “a magnitude da redução do risco que observamos é bastante significativa”, afirmou Al-Aly. “Observamos uma redução de 50% nas mortes relacionadas a drogas.”

As overdoses de drogas causaram mais de 79.000 mortes nos EUA em 2024, segundo os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA. Mas a taxa de mortalidade tem vindo a diminuir, um fenómeno que os investigadores atribuem a alterações na oferta de drogas, maior acessibilidade a tratamentos e uso mais amplo da naloxona.

Dado que milhões de pessoas usam GLP-1, poderão estar também a desempenhar algum papel? Al-Aly disse que é possível, mas difícil de quantificar.

“Se é provável, e qual a magnitude da sua contribuição para as overdoses nos EUA, é realmente difícil de extrapolar,” afirmou.

Caleb Alexander, professor de epidemiologia na Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, sugeriu que o tamanho do efeito nas mortes por overdose parecia “demasiado grande para ser crível,” embora tenha elogiado várias qualidades do estudo.

“É um estudo observacional grande e cuidadosamente conduzido,” afirmou Alexander, que não participou da pesquisa. "A principal preocupação é que as pessoas que começam a tomar medicamentos GLP-1 podem diferir de maneiras importantes das pessoas que começam a tomar outros medicamentos para diabetes".

As pessoas que estão a começar a usar GLP-1 podem estar mais motivadas a mudar os seus comportamentos, estar mais envolvidas com os seus cuidados de saúde ou receber um acompanhamento mais intensivo dos médicos, explicou Alexander. “Essas diferenças podem influenciar resultados como o uso de substâncias.”

O estudo, realizado com base em registos médicos dos Veteranos, também é “predominantemente masculino e mais velho do que a população em geral”, observou Simmons, que também não participou na investigação. "Há sempre uma preocupação: estes resultados são generalizados?"

São necessários mais ensaios clínicos

É por isso que são necessários mais ensaios controlados aleatórios, enfatizou Simmons. Esses são estudos que separam os pacientes desde o início em diferentes grupos, garantindo que sejam bem compatíveis, e depois administram uma intervenção a um grupo para avaliar a sua segurança e eficácia.

Simmons lidera um ensaio que avalia o uso de semaglutida, o princípio ativo do Ozempic, para redução de álcool, e um ensaio semelhante decorre no Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas, em Baltimore.

Ensaios estão a ser planeados ou conduzidos para distúrbios de uso de cocaína e opioides. A Novo Nordisk, fabricante do Ozempic, disse que estudaria o efeito dos seus medicamentos no consumo de álcool em pessoas com doença hepática relacionada com álcool. A Eli Lilly, fabricante do Mounjaro, está a testar um medicamento experimental chamado brenipatide para distúrbios de uso de álcool, tabaco e opioides.

Uma preocupação em relação aos medicamentos GLP-1 era se estavam associados a um aumento no risco de suicídio ou pensamentos suicidas, o que levou os reguladores europeus a abrir uma investigação sobre o assunto em 2023. Mas estudos subsequentes, incluindo uma grande revisão dos registos de saúde dos EUA, não encontraram tal associação, e este novo estudo reforça essas conclusões.

“Verificámos mesmo uma redução de 25% na ideação suicida,” assinalou Al-Aly.

Ainda assim, salientou que permanecem inúmeras questões sobre como os GLP-1 funcionam e se devem ser prescritos para o tratamento da dependência: o que acontece se alguém parar repentinamente de os usar? O cérebro adapta-se a eles ao longo de anos de uso, reduzindo a sua eficácia? E um impacto no circuito de recompensa do cérebro poderia afetar o prazer diário da vida, o desejo e a disposição para assumir riscos positivos?

“Creio que devemos ser cautelosos aqui,” disse Al-Aly, acrescentando-se aos apelos por mais investigação. “Não sabemos o que não sabemos sobre estes medicamentos.”