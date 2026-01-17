Médico acusado de matar ex-mulher e marido quase dez anos após o divórcio: o que se sabe sobre o casal morto a tiro na sua casa no Ohio

Há 1h e 21min

Michael David McKee, médico, foi detido e está acusado de homicídio qualificado com premeditação

Anos antes de Monique Tepe e o marido, Spencer, terem sido mortos a tiro na casa onde viviam, em Columbus, no estado norte-americano do Ohio, a mãe de dois filhos teve um breve casamento com um médico chamado Michael David McKee.

Agora, quase uma década depois de o divórcio ter sido finalizado, McKee encontra-se detido no estado de Illinois, após ter sido detido sob duas acusações de homicídio, relacionadas com a morte do casal Tepe, segundo documentos judiciais. As acusações em Ohio foram agravadas, na manhã de segunda-feira, para homicídio qualificado com premeditação, indicam os registos.

As acusações foram agravadas porque “os detetives acreditam que estão reunidos os elementos necessários para que seja acusado de homicídio qualificado”, informou a Divisão de Polícia de Columbus à CNN, por email. Um porta-voz não especificou quais foram, concretamente, esses elementos.

McKee prescindiu do direito a uma audiência de extradição durante uma sessão em tribunal, na segunda-feira, que durou apenas alguns minutos. Um defensor público que representa McKee pediu um regresso rápido ao Ohio para que o arguido se declare inocente no processo.

McKee, que entrou na sala de audiências algemado e a usar um fato prisional amarelo, não falou, limitando-se a identificar-se perante o juiz. No final da audiência, falou em voz baixa com o advogado antes de ambos apertarem as mãos.

Monique, de 39 anos, e Spencer, de 37 — que, segundo familiares e amigos, “partilhavam uma relação bonita, forte e profundamente feliz” — foram homenageados no domingo, numa cerimónia conjunta de celebração de vida, de acordo com um obituário. O casal Tepe era “caloroso e acolhedor e vivia cada dia com grande entusiasmo”, afirmou Audrey Mackie, prima de Spencer, à afiliada da CNN WLWT.

“Viviam para os filhos. As suas vidas passaram a girar em torno dos filhos e de os partilharem connosco, amando-os profundamente”, afirmou Rob Misleh, cunhado de Spencer, também à WLWT.

Colegas de Spencer, um dentista respeitado, ligaram para o 911 na manhã de 30 de dezembro, depois de ele, de forma pouco habitual, não ter aparecido no trabalho.

O casal foi encontrado morto mais tarde nessa manhã, na casa onde viviam com os dois filhos, de 4 e 1 ano, a norte do centro de Columbus. A polícia indica que as crianças foram encontradas ilesas no interior da habitação.

Eis o que se sabe sobre McKee e o seu casamento com Monique Tepe.

Quem é Michael David McKee?

McKee, de 39 anos, é médico e cirurgião, com licença profissional nos estados da Califórnia e de Illinois, de acordo com bases de dados oficiais de licenciamento médico.

Mais recentemente, McKee surgia como cirurgião vascular no OSF Saint Anthony Medical Center, em Rockford, Illinois.

“O OSF está a cooperar com as autoridades, que fornecerão quaisquer informações adicionais”, afirmou um porta-voz da instituição num comunicado enviado à CNN no domingo.

Michael McKee foi detido a 10 de janeiro, sob duas acusações de homicídio, relacionadas com a morte de Spencer e Monique Tepe. Winnebago County Sheriff’s Office

McKee detinha também licença médica no estado do Nevada, que expirou em junho de 2025. Os registos indicam que não existe qualquer histórico disciplinar nos estados onde exerceu medicina.

Em 2005, McKee iniciou o curso de Medicina na Universidade Estadual do Ohio e começou o internato no Ohio State University Wexner Medical Center em 2014, segundo os registos.

Em 2020, concluiu a residência médica no programa Carilion Clinic–Virginia Tech Carilion Residency Program. Ainda nesse ano, iniciou uma especialização em cirurgia vascular no University of Maryland Medical Center, que terminou em 2022.

O casamento de McKee com Monique Tepe

Monique Tepe tinha 28 anos quando casou com McKee, em agosto de 2015, de acordo com documentos do Tribunal do Condado de Franklin, no Ohio, que não indicam conflitos relevantes ao longo do processo de divórcio.

O casal não teve filhos. O divórcio foi finalizado cerca de um mês depois de ter sido apresentado por Tepe — que, na altura, utilizava o nome de solteira, Sabaturski — em junho de 2017, mostram os registos judiciais.

Segundo os documentos, o casal já estava separado aquando da apresentação do pedido, com McKee a viver em Roanoke, no estado da Virgínia, coincidindo com a sua residência médica na Carilion Clinic.

Porque é McKee suspeito?

As dúvidas sobre a forma como os homicídios ocorreram e o que terá motivado o ataque intensificaram-se na semana passada, quando a polícia de Columbus divulgou imagens de videovigilância que mostram “uma pessoa de interesse” a caminhar num beco próximo da casa do casal, no bairro de Weinland Park.

O vídeo foi captado no período em que os investigadores acreditam que o casal foi morto, indicou a polícia na altura. As autoridades não explicaram porque procuravam informações sobre essa pessoa.

A polícia de Columbus não confirmou se acredita que McKee seja a pessoa mostrada nas imagens. A CNN pediu mais esclarecimentos às autoridades.

Segundo a afiliada da CNN WBNS, o vídeo liga McKee a um veículo que os investigadores dizem ter chegado pouco antes do tiroteio e abandonado o local momentos depois.

A polícia localizou mais tarde o veículo em Rockford, Illinois, onde os agentes confirmaram que McKee era o proprietário registado, avançou a WBNS.

McKee foi detido em Rockford “sem incidentes”, no sábado, segundo a polícia de Columbus.

O que acontece a seguir?

McKee encontra-se detido no condado de Winnebago, em Illinois, de acordo com os registos do estabelecimento prisional do gabinete do xerife.

O defensor público de McKee pediu um regresso rápido ao Ohio para que o arguido se declare inocente no processo.

