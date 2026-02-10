Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Agência Lusa , CM
Há 58 min
Inundações em Coimbra

Segundo a Agência Portuguesa do Ambiente vão registar-se "dois dias em que chove 20% do que chove num ano". Situação será monitorizada e acompanhada durante toda a noite

O rio Mondego está com "um risco claro dos diques [margens]" poderem colapsar e provocar inundações face às previsões de forte precipitação, revelou esta terça-feira o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

"Há aqui um risco claro dos diques poderem colapsar. Em nome da precaução, o que é fundamental é retirar pessoas que estão nas áreas de risco", disse Pimenta Machado, que falava numa conferência de imprensa realizada em Coimbra, no final de uma reunião de emergência com autarcas da região e proteção civil local e regional, que determinou a retirada de cerca de 3.000 pessoas.

Segundo o presidente da APA, está prevista "uma brutalidade" de precipitação na quarta-feira, registando-se "dois dias em que chove 20% do que chove num ano", referindo que a situação será monitorizada e acompanhada durante toda a noite.

“No fundo, perceber se temos condições de que aqui no açude de Coimbra nunca seja ultrapassado o valor dos dois mil metros cúbicos por segundo [m3/s], que é o valor para o qual os diques foram dimensionados”.

Pimenta Machado salientou que, neste momento, “muita água foi ao rio Ceira, à Ribeira de Mortágua, ao Mondego, ao rio Dão”.

“É impressionante”, notou, considerando que se está perante uma situação “verdadeiramente excecional”, com níveis de precipitação elevados depois de “três semanas de tempestades sucessivas que pressionam as infraestruturas”.

Para o presidente da APA, a situação “é muito complexa e difícil”, sendo essencial atuar de forma preventiva e retirar as populações das áreas de risco de cheia.

De acordo com Pimenta Machado, ainda há algum “encaixe” na barragem da Aguieira, a montante da ponte-açude de Coimbra, salientando que houve um trabalho de preparação anterior.

Às 20:00, o açude-ponte registava 1.802 m3/s.

O comandante Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, Carlos Luís Tavares, recordou que têm estado a ser atingidos “valores limite da obra [hidrográfica do Mondego” e, face à experiência das cheias de 2001 e de 2019, os municípios entenderam preparar ou iniciar retiradas de pessoas de zonas de risco.

De acordo com o responsável da proteção civil regional, os meios estão posicionados e prontos há mais de dez dias, referindo que se pretende fazer as evacuações com tranquilidade e de forma preventiva.

“Vamos dar as melhores condições às pessoas, de forma a que nós próprios possamos estar tranquilos e que não tenhamos ninguém em risco”, vincou.

A bacia do Mondego voltou hoje a estar em situação de alerta de cheias – o menos gravoso de dois níveis, sendo o mais grave a situação de risco – embora com quatro episódios a montante de Coimbra a merecerem atenção.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) tem vindo a fazer uma gestão de cheia controlada, aplaudida em geral, no Baixo Mondego, por agricultores e autarcas, no sentido de evitar que as margens do Mondego quebrem, o que sucedeu em 2001 com resultados catastróficos e, mais recentemente, em 2019, com uma cheia limitada à margem direita.

No entanto, continua a existir o risco de os diques direito ou esquerdo do canal principal do rio poderem rebentar, face à pressão que a água exerce naquelas infraestruturas e o tempo decorrido desde o início desta crise – cerca de 10 dias – com caudais médios da ordem dos 1.500 m3/s.

Temas: Mondego Diques Cheias Coimbra Colapso diques

Relacionados

Câmara de Coimbra vai retirar cerca de três mil pessoas por risco de cheia devido a rebentamento de diques

País

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

Há 22 min

"Tem um problema no coração. Ela está desmaiada": Rodrigo tem 9 anos e salvou a vida da mãe ao ligar para o 112

Há 39 min

TEMPESTADE AO MINUTO | Rio Mondego com "risco claro" de diques colapsarem, avisa APA. Quase três mil pessoas vão ser retiradas de casa por risco de cheia

Há 47 min

Mondego com "risco claro" de diques colapsarem. Está prevista "uma brutalidade" de chuva

Há 58 min
Mais País

Mais Lidas

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

Hoje às 09:55

Torres Vedras, Figueira da Foz e mais: vários concelhos cancelam desfiles de Carnaval

Ontem às 19:38

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Ministra da Administração Interna demite-se

Há 2h e 41min

Euromilhões: esta é a chave desta terça-feira

Há 3h e 29min

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Depressão Nils não atinge Portugal mas traz "chuva persistente e por vezes forte" devido a "sistema frontal"

Hoje às 18:38