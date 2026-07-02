Todos achavam que um Estado com o tamanho de Arroios e 556 polícias era seguro. Uma explosão mudou tudo

Há 18 min

Esta foi a primeira tentativa de homicídio que a cidade-Estado registou, o que está a colocar em questão as ruas altamente vigiadas

A reputação do Mónaco como um dos países mais seguros do mundo foi abalada pouco antes das 21:00 locais da noite desta segunda-feira, quando uma bomba explodiu à entrada de um dos edifícios de apartamentos mais luxuosos da cidade-Estado.

A bomba detonou quando o oligarca ucraniano Vadym Yermolaiev, de 58 anos, morador no prédio, saía para a rua. Ficou gravemente ferido. Uma mulher e uma criança de 13 anos ficaram também gravemente feridas na primeira tentativa de assassínio com bomba de que há registo nas ruas altamente vigiadas do Mónaco.

O príncipe Alberto II, chefe de Estado do Mónaco desde 2005 e filho do príncipe Rainier III e da princesa Grace (Kelly), descreveu o atentado como "um ato odioso" e mobilizou a polícia e os serviços de segurança do Mónaco para caçar o autor do ataque, além de ordenar o reforço do já frequente patrulhamento policial nas ruas para tranquilizar os habitantes ricos do país.

A polícia abriu uma investigação por “tentativa de homicídio premeditado e colocação de engenho explosivo em área pública”.

Christophe Mirmand, ministro de Estado do Mónaco, afirmou que foi “a primeira vez na história que um ato deste tipo ocorreu no principado” e observou que as imagens das câmaras de segurança mostraram que o suspeito “circulou pela área várias vezes enquanto esperava pelas vítimas”.

A pequena cidade-Estado isenta de impostos, rodeada pela França em três lados e pelo Mediterrâneo no outro, orgulha-se do seu elevado nível de segurança.

Não houve homicídios, nem sequer tentativas de homicídio, no ano passado, segundo o departamento de polícia do principado. Em comparação, nos EUA ocorreram mais de 20 mil homicídios - uma média de 55 por dia, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).

Também não houve assaltos à mão armada. No entanto, foi registado um número recorde de crimes: 1.055. Isto ainda representa menos de três por dia, em média, e 38% deles foram classificados como delitos menores, incluindo lesões não intencionais, difamação, vandalismo, pequenos furtos e fraudes.

A criminalidade é baixa no Mónaco porque é um dos locais mais policiados do mundo. Existem 556 polícias no principado, que abrange apenas dois quilómetros quadrados, o que o torna o segundo mais pequeno Estado independente do mundo, a seguir à Cidade do Vaticano, e com sensivelmente o mesmo tamanho da freguesia de Arroios, em Lisboa.

Uma lancha da polícia do Mónaco é vista durante o Grande Prémio de Fórmula 1 do Mónaco, a 4 de junho (Marcel van Dorst/NurPhoto/Getty Images)

Com uma população de 38.857 habitantes, isto significa que há um polícia por cada 70 residentes, segundo o Instituto Monegasco de Estatística e Estudos Económicos.

Nos EUA, existe aproximadamente um polícia por cada 400 pessoas, mas este número varia bastante consoante o estado e a cidade. Em Washington D.C. - o local com maior policiamento - há um polícia por cada 185 pessoas. No Reino Unido, a proporção é de um polícia por cada 425 pessoas.

Além da força policial, existem 125 oficiais militares de elite da Compagnie des Carabiniers du Prince (Companhia dos Carabinieri do Príncipe) dedicados à segurança do príncipe e da sua família.

O Mónaco dispõe ainda de uma rede de 1.387 câmaras de vigilância e reconhecimento facial monitorizadas 24 horas por dia num “centro de comando e supervisão operacional”. As verificações de identidade aleatórias são realizadas regularmente, tendo sido realizadas mais de 134 mil no ano passado.

O governo está a investir milhões no reforço da segurança ao longo da fronteira norte com França. Não existem barreiras físicas entre o Mónaco e a cidade francesa vizinha de Beausoleil, sendo possível atravessar a pé entre as duas sem sequer se aperceber.

O suspeito do atentado ao edifício Sun’s Palace, de cor creme e construído na década de 1920, na rua Révérend-Père-Louis-Frolla, foi apanhado pelas câmaras de segurança a caminhar pela rua - e a entrar em França. O suspeito continua em fuga, apesar das buscas conjuntas das polícias monegasca e francesa.

Um perito forense examina a entrada de um edifício de habitação no Mónaco (Sebastien Nogier/EPA/Shutterstock)

O governo monegasco destaca o "nível único de segurança pública" como um dos principais motivos pelos quais tantas pessoas ricas e celebridades optaram por se mudar para o Mónaco. Entre os famosos que fixaram residência no país estão os pilotos de Fórmula 1 Lewis Hamilton, Jenson Button e Max Verstappen; os tenistas Novak Djokovic e Björn Borg, bem como o baterista dos Beatles, Ringo Starr, e a cantora Shirley Bassey.

Nick Edmiston, fundador e presidente da empresa de construção de super iates Edmiston & Co., que vive no Mónaco desde 1989, afirmou que o sentimento de segurança é o que torna o país especial.

"Pode andar por aí usando joias caras e sentir-se seguro", disse na altura. "Muitas pessoas ricas estão habituadas a estar sempre rodeadas de seguranças, mas isso não é necessário no Mónaco."

Cerca de 35 em cada 100 residentes no Mónaco são milionários, segundo um inquérito da imobiliária Knight Frank.

Além da segurança, também são atraídos pela estrutura fiscal do país. Não há impostos sobre o rendimento, património, propriedade ou ganhos de capital. As empresas constituídas no Mónaco também estão isentas de impostos se a maior parte dos seus negócios estiver localizada no principado. O único imposto aplicável no principado é o IVA (imposto sobre as vendas), que incide à taxa de 20% sobre a generalidade dos artigos.

Para solicitar a residência, os candidatos devem abrir uma conta bancária no Mónaco e depositar pelo menos 500 mil euros.

O governo está a receber tantos pedidos de pessoas que desejam mudar-se para o Mónaco que investiu dois mil milhões de euros no aterro de seis hectares de terra submersa, onde 120 apartamentos estão a ser comercializados para venda a mais de 100 mil euros por metro quadrado. Isto é mais caro do que complexos de apartamentos de luxo como o 15 Central Park West, em Manhattan, ou o One Hyde Park, em Londres.

Um milhão de euros no Mónaco compra apenas 16 metros quadrados de um imóvel residencial de primeira linha, menos de um terço do espaço que compraria em Paris, de acordo com o relatório da Knight Frank.