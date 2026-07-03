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Uma mulher ucraniana disfarçada de homem é a principal suspeita do ataque no Mónaco

CNN , Issy Ronald, Stephanie Halasz e Camille Knight
Há 1h e 13min
Anastasiia Berezovska é procurada por alegado envolvimento no atentado à bomba ocorrido esta semana no Mónaco. Interpol via CNN
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A informação é avançada pelas autoridades locais

A principal suspeita do atentado à bomba que feriu um magnata ucraniano, na segunda-feira, no Mónaco, é uma mulher ucraniana que se disfarçou de homem, segundo as autoridades locais.

A suspeita, na casa dos 30 anos, residia mais recentemente na Alemanha e tem uma tatuagem, possivelmente de uma cobra, que se estende do ombro ao cotovelo do braço direito, de acordo com um alerta vermelho da Interpol que corresponde à imagem divulgada pelas autoridades.

Após o ataque, fugiu para França e seguiu depois de carro para Itália num veículo com matrícula alemã que tinha sido alugado para a operação, acrescentaram os procuradores.

As autoridades consideram que a sofisticação do engenho explosivo utilizado indica que o ataque envolveu mais do que um autor. Dois homens chegaram a ser detidos no Mónaco, mas foram libertados por falta de provas, adiantaram os procuradores.

A principal suspeita é procurada pelas autoridades desde que, há quatro dias, uma bomba explodiu à entrada de um dos edifícios residenciais mais exclusivos do Mónaco. O alvo do ataque era o empresário de origem ucraniana Vadym Yermolaiev, segundo a BFMTV, parceira da CNN em França.

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Pouco depois do atentado, a BFMTV divulgou uma fotografia da alegada suspeita, que vários órgãos de comunicação social assumiram inicialmente mostrar um homem em fuga. Na imagem, surge com uma camisola preta, calças claras e o cabelo aparentemente escondido sob um chapéu preto.


EM ATUALIZAÇÃO

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Temas: Mónaco Ataque Oligarca Ucrânia Rússia

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