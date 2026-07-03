Primeiro-ministro da Moldova demite-se sem dizer porquê: "Já não podia cumprir o mandato"

Mensagem publicada nas redes sociais não justificou a saída
O primeiro-ministro da Moldávia, Alexandru Munteanu, anunciou esta sexta-feira que apresentou a demissão.
Numa mensagem publicada na rede social X, o chefe do governo diz que decidiu abandonar o cargo por considerar que já não conseguia exercer o mandato de acordo com os seus "princípios e convicções", mas não especificou o que o levou a tomar esta decisão, aponta a Reuters.
"No momento em que percebi que já não podia cumprir o meu mandato de acordo com os meus princípios e convicções, optei por me demitir", escreveu .
Today, my term as Prime Minister comes to an end.— Alexandru Munteanu (@AlexMunteanuMD) July 3, 2026
I accepted the responsibility of serving as Prime Minister with a deep sense of duty and the firm conviction that I could help bring about positive change.
The moment I realized that I could no longer carry out my mandate in… pic.twitter.com/Oi2GUnHj2n