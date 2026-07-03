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Primeiro-ministro da Moldova demite-se sem dizer porquê: "Já não podia cumprir o mandato"

Magda Magalhães
Há 29 min
Alexandru Munteanu (Foto X)
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Mensagem publicada nas redes sociais não justificou a saída

O primeiro-ministro da Moldávia, Alexandru Munteanu, anunciou esta sexta-feira que apresentou a demissão.

Numa mensagem publicada na rede social X, o chefe do governo diz que decidiu abandonar o cargo por considerar que já não conseguia exercer o mandato de acordo com os seus "princípios e convicções", mas não especificou o que o levou a tomar esta decisão, aponta a Reuters.

"No momento em que percebi que já não podia cumprir o meu mandato de acordo com os meus princípios e convicções, optei por me demitir", escreveu .

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Temas: Moldávia Alexandru Munteanu Política Demissão
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