Primeiro-ministro da Moldova demite-se sem dizer porquê: "Já não podia cumprir o mandato"

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Mensagem publicada nas redes sociais não justificou a saída

O primeiro-ministro da Moldávia, Alexandru Munteanu, anunciou esta sexta-feira que apresentou a demissão.

Numa mensagem publicada na rede social X, o chefe do governo diz que decidiu abandonar o cargo por considerar que já não conseguia exercer o mandato de acordo com os seus "princípios e convicções", mas não especificou o que o levou a tomar esta decisão, aponta a Reuters.

"No momento em que percebi que já não podia cumprir o meu mandato de acordo com os meus princípios e convicções, optei por me demitir", escreveu .