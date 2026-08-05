Presidente do Irão diz que comunicação com o Líder Supremo é "muito difícil" neste momento

Há 1h e 44min

Mojtaba Khamenei ainda não apareceu em público desde que foi eleito aiatola após a morte do seu pai, Ali Khamenei

O presidente do Irão diz que a comunicação com o Líder Supremo do país, Mojtaba Khamenei, é “muito difícil” neste momento.

Masoud Pezeshkian falou sobre o tema durante uma entrevista à televisão estatal iraniana, em que foi questionado sobre a sua reação à morte do anterior aiatola, Ali Khamenei.

“Quando [EUA e Israel] ficaram desesperados, assassinaram o Líder Supremo. Cometeram um ato extremamente brutal e pensaram que o resto do país entraria em colapso, mas tudo continuou e o nosso querido líder foi eleito. A presença do nosso novo e querido líder é uma grande força que nos permite continuar neste caminho, embora seja muito difícil comunicar com ele neste momento”, disse Pezeshkian, citado pela agência de notícias iraniana IRNA.

Mojtaba Khamenei ainda não apareceu em público desde que foi eleito Líder Supremo do Irão.

Em abril, à Reuters, três fontes próximas de Khamenei revelaram que o aiatola ainda estava a recuperar de graves lesões na cara e nas pernas decorrentes do ataque que matou o seu pai, Ali Khamenei, e outros familiares, a 28 de fevereiro deste ano.

Na mesma entrevista, e apesar dos problemas de comunicação, Pezeshkian elogiou o Líder Supremo com base nas conversas e correspondência que manteve com ele.

“A personalidade que vi nele era verdadeiramente excecional em termos de moralidade, lógica e humildade. (...) É uma pessoa muito racional e muito tolerante. (...) As coisas que por vezes ele diz não correspondem à personalidade que conheci. A imagem que alguns transmitem dele é diferente da realidade. Infelizmente, a situação atual tem dado margem para que algumas pessoas interpretem as coisas de forma diferente e apresentem uma imagem diferente da realidade”, afirmou o presidente iraniano.